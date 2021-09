Menlu Iran: Perilaku AS untuk Menentukan Hasil dari Pembicaraan Nuklir

Hossein Amir Abdollahian- Iranian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan perilaku Amerika Serikat akan menentukan hasil pembicaraan nuklir Iran dengan kekuatan dunia, menekankan bahwa Tehran tidak mempercayai keseriusan Washington untuk kembali ke perjanjian nuklir dengan Iran.

Amir-Abdollahian membuat pernyataan tersebut dalam konferensi pers yang diadakan di sela-sela Konferensi ke-76 Majelis Umum PBB di New York City pada hari Jumat (24/9).“Kriteria kami adalah perilaku praktis yang kami amati dari politisi dan negarawan Amerika. Kami akan membuat keputusan berdasarkan perilaku praktis Presiden AS Joe Biden," kata diplomat top Iran.Kembali pada Juli 2015, Iran dan kekuatan dunia, termasuk AS, Rusia, China, Prancis, Inggris, dan Jerman, mencapai kesepakatan nuklir penting, yang secara resmi berjudul Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).Berdasarkan perjanjian itu, Iran setuju untuk mengurangi beberapa kegiatan nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.Namun, AS, di bawah mantan presiden Donald Trump, secara sepihak menarik diri dari kesepakatan itu dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Republik Islam itu, meskipun negara itu sepenuhnya mematuhi kesepakatan itu.Pada awal April, Iran dan pihak-pihak yang tersisa di JCPOA mulai mengadakan pembicaraan di Wina, Austria, setelah pemerintahan Biden menyuarakan kesediaan untuk bergabung kembali dengan perjanjian nuklir dan menghapus sanksi kejam yang dijatuhkan pendahulunya terhadap Republik Islam tersebut.Sejak awal pembicaraan Wina, Tehran berpendapat bahwa AS—sebagai pihak pertama yang melanggar JCPOA—perlu mengambil langkah pertama dengan kembali sepenuhnya mematuhi perjanjian.Tehran juga mengatakan akan melanjutkan semua komitmen nuklirnya berdasarkan kesepakatan hanya setelah AS menghapus semua sanksi dalam praktiknya.Mengacu pada JCPOA, Amir-Abdollahian mencatat bahwa AS di satu sisi bersikeras untuk kembali ke kesepakatan dan meminta Iran untuk kembali ke pembicaraan Wina, tetapi pada saat yang sama menjatuhkan sanksi baru terhadap Republik Islam.Dia mengatakan perilaku seperti itu bersifat paradoks, yang tidak mengandung pesan yang membangun.“Perilaku Amerika Serikat yang menentukan hasil negosiasi JCPOA. Sejak Pak Biden menjabat, dia hanya membuat pernyataan yang kontradiktif alih-alih mengambil tindakan konstruktif,” tegas Amir-Abdollahian.Lebih lanjut Menlu Iran menekankan bahwa pemerintahan baru di Iran yang dipimpin oleh Presiden Ebrahim Raeisi adalah pemerintahan yang pragmatis. Yang paling penting bagi kami adalah “sejauh mana negarawan Amerika memenuhi komitmen mereka. Tidak dapat diterima bagi Biden untuk berbicara tentang negosiasi, kesepakatan, dan bahkan permintaan untuk pembicaraan bilateral dengan Republik Islam, tetapi pada saat yang sama, melanjutkan kebijakan yang salah dari pendahulunya Donald Trump,” tambah Amir-Abdollahian.Dia lebih lanjut mengatakan bahwa Iran sedang meninjau kasus pembicaraan Wina, mencatat bahwa mereka akan segera dilanjutkan.Dia juga menekankan bahwa Iran menganggap negosiasi sebagai konstruktif ketika memiliki hasil yang nyata dan praktis.Berbicara pada Sesi ke-76 Majelis Umum PBB pada hari Selasa, Biden mengumumkan kesediaannya untuk bergabung kembali dengan JCPOA.Presiden AS mengatakan Washington "bekerja" dengan China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Jerman untuk "melibatkan Iran secara diplomatis dan untuk kembali ke" JCPOA.“Kami siap untuk kembali ke kepatuhan penuh jika Iran melakukan hal yang sama,” katanya.Secara terpisah pada hari Jumat, Amir-Abdollahian bertemu dengan rekannya dari Prancis Jean-Yves Le Drian.Menteri luar negeri Iran mengatakan kepada diplomat top Prancis bahwa pemerintah AS saat ini belum mengambil langkah-langkah serius dan praktis untuk kembali ke kewajibannya dan, sebaliknya, telah memberlakukan sanksi baru terhadap Iran.“Iran meragukan keseriusan pemerintahan Biden untuk kembali ke JCPOA,” tegas Amir-Abdollahian.Lebih lanjut di sela-sela Konferensi ke-76 pertemuan PBB pada hari Jumat (24/9), Amir-Abdollahian dan Menteri Hubungan Internasional Afrika Selatan Naledi Pandor membahas hubungan bilateral kedua negara.Amir-Abdollahian menyatakan kepuasannya dengan tingkat hubungan Iran-Afrika Selatan.Dia juga mengatakan kepada Naledi bahwa Iran akan kembali ke pembicaraan Wina untuk menghidupkan kembali JCPOA, tetapi tidak akan mengikat ekonominya dengan kesepakatan nuklir, menekankan bahwa Iran akan kembali sepenuhnya mematuhi perjanjian jika pihak Barat melakukannya.[IT/r]