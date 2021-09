Menlu Iran: Kekhawatiran tentang Nuklir Iran Tidak Berdasar

Menlu Iran (TehranTimes).

Islam Times — Menteri Luar Negeri Iran mengatakan kekhawatiran negara-negara Barat tertentu tentang program nuklir Iran sama sekali "tidak berdasar".

Hossein Amir Abdollahian menyampaikan hal itu ketika para penandatangan Barat pada kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), bersikeras agar Iran kembali ke meja perundingan sesegera mungkin."Pihak-pihak Eropa tertarik agar Iran kembali ke perundingan," kata Abdollahian yang berada di New York untuk berpartisipasi dalam pertemuan tahunan Majelis Umum PBB, Jumat."Salah satu kekhawatiran mereka adalah mereka mengira kami telah melanggar beberapa komitmen kami terhadap JCPOA selama langkah-langkah yang kami ambil," lanjutnya.Iran mengambil langkah-langkah perbaikan sebagai tanggapan atas pencabutan JCPOA AS pada Mei 2018 dan kelambanan dari pihak Eropa untuk mengkompensasi Iran atas sanksi AS.Iran secara bertahap mulai menghapus larangan kegiatan nuklirnya satu tahun setelah AS keluar dari JCPOA. Langkah Iran didasarkan pada paragraf 36 JCPOA.Paragraf 36 menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan dan memungkinkan satu pihak, dalam keadaan tertentu, untuk berhenti mematuhi kesepakatan jika pihak lain tidak mematuhinya.Mantan Presiden AS Donald Trump tidak hanya mengembalikan sanksi yang dicabut di bawah JCPOA, tapi juga memperkenalkan sanksi baru di bawah kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran. Trump memperkenalkan larangan total ekspor minyak Iran, sumber utama pendapatan negara itu.Di bawah JCPOA Iran berkewajiban membatasi kegiatan nuklirnya dengan imbalan penghentian sanksi ekonomi dan keuangan.AS sendiri melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 yang mendukung kesepakatan nuklir 2015.Akhir tahun lalu parlemen Iran menyetujui undang-undang yang mewajibkan Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) mempercepat kegiatan nuklir. Parlemen menugaskan AEOI untuk meningkatkan kemurnian pengayaan nuklir, memasang sentrifugal canggih, dll. Undang-undang tersebut menjelaskan jika sanksi terhadap Iran dicabut dengan cara yang dapat diverifikasi, Iran akan membalikkan keputusannya."Mereka mengungkapkan keprihatinan tak berdasar tentang kemajuan yang kita miliki dalam program nuklir kita, dan desakan mereka agar Iran kembali ke pembicaraan adalah bahwa mereka pikir kita dapat mencapai tahap dalam kemajuan nuklir kita yang mengkhawatirkan menurut pendapat mereka," komentar Abdollahian.Mengacu pada pertemuan dengan pejabat Eropa selama tinggal di New York, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan, "Saya mengatakan kepada mereka terus terang, pertama kita memiliki fatwa agama tentang masalah ini, dan kedua, kita berbicara tentang program nuklir damai Iran."Ayatullah Ali Khamenei, Pemimpin Revolusi Islam, telah mengeluarkan fatwa (ketetapan agama) tentang keharaman produksi, penimbunan dan penggunaan senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir.Abdollahian mengatakan Iran telah membuktikan bahwa tidak pernah ada penyimpangan dalam rencana nuklirnya, dan laporan dari Badan Energi Atom Internasional telah mengkonfirmasi hal ini.Tapi, kata Amir Abdollahian, sebagian besar pihak JCPOA bersikeras agar pemerintahan baru Iran segera memasuki meja perundingan.“Bagi kami, yang penting adalah kami pasti akan melanjutkan negosiasi sesegera mungkin ketika studi kami selesai, tapi negosiasi untuk negosiasi tidak akan berguna bagi negara dan bangsa kami, dan kami akan mempertimbangkan negosiasi yang memiliki hasil nyata."Selama di New York, Abdollahian sejauh ini telah bertemu secara bilateral dengan rekan-rekan Jerman, Inggris dan Prancis, yang negara-negaranya menandatangani JCPOA. Abdollahian juga telah bertemu dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, yang wakilnya memimpin pembicaraan Wina sebelum dihentikan karena pemilihan presiden di Iran.[IT/AR]