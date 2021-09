Lavrov Mengecam KTT Usulan AS; Pemecah Komunitas Internasional

Menlu Rusia (RT).

Islam Times - Menteri Luar Negeri Rusia mengecam gagasan AS untuk mengadakan “KTT Pemimpin untuk Demokrasi”, menyebutnya sebagai contoh lain dari mentalitas blok gaya Perang Dingin yang akan memecah komunitas internasional menjadi “kita dan mereka.”

Berbicara pada hari kelima sesi ke-76 Majelis Umum PBB pada hari Sabtu, Lavrov mengobrak-abrik kebijakan luar negeri AS saat ini, menuduh Washington mencoba memecah komunitas internasional menjadi blok-blok gaya Perang Dingin.Pada bulan Agustus, Presiden AS Joe Biden melontarkan gagasan untuk mengadakan “KTT Pemimpin untuk Demokrasi” – dan ini, menurut Lavrov, adalah contoh mencolok dari kebijakan yang memecah belah.“Para peserta, tentu saja, akan ditentukan oleh Washington, yang mengklaim hak untuk menentukan tingkat kepatuhan suatu negara terhadap standar demokrasi. Pada intinya, inisiatif ini – cukup mendalami semangat Perang Dingin dan meluncurkan perang ideologis baru melawan semua perbedaan pendapat,” kata Lavrov seperti dilansir Russia Today.Terlepas dari klaim pemerintah AS bahwa Washington tidak ingin membagi dunia menjadi blok-blok berbasis ideologi, peristiwa semacam itu hanya membuktikan bahwa memang itulah tujuannya, tandasnya.KTT usulan tersebut diharapkan berlangsung pada 9 dan 10 Desember, dengan para pemimpin 'demokrasi' pilihan AS akan berkumpul dalam konferensi virtual. Tujuan yang dinyatakan dari acara tersebut sangat kabur, dengan Gedung Putih menggambarkannya “sebagai kesempatan bagi para pemimpin dunia untuk mendengarkan satu sama lain dan warganya, berbagi kesuksesan, mendorong kolaborasi internasional, dan berbicara jujur ​​tentang tantangan yang dihadapi demokrasi.”[IT/AR]