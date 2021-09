Iran, Irak Setuju Untuk Melanjutkan Transfer Aset Iran

IslamTimes- Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hossein Amir-Abdollahian bertemu dan bertukar pandangan dengan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein di sela-sela sesi ke-76 Majelis Umum PBB di New York pada hari Sabtu. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Irak, Menteri Luar Negeri Iran mengumumkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk secara serius mengejar pengalihan aset Iran oleh pemerintah Irak.



Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hossein Amir-Abdollahian bertemu dan bertukar pandangan dengan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein di sela-sela sesi ke-76 Majelis Umum PBB di New York pada hari Sabtu.



Selama pertemuan ini, kedua belah pihak membahas kesepakatan yang dicapai selama kunjungan menteri luar negeri kedua negara baru-baru ini, serta pertemuan tetangga Irak yang diadakan di New York.



Diplomasi ekonomi adalah topik diskusi lain pada pertemuan tersebut, dan kesepakatan dicapai antara kedua belah pihak untuk mengejar beberapa masalah yang berkaitan dengan ekspor gas dan listrik ke Irak.



Kedua belah pihak juga sepakat bahwa beberapa masalah, termasuk masalah pengiriman uang Iran oleh Irak, harus ditindaklanjuti lebih serius dan diselesaikan sesegera mungkin.



Dalam pertemuan tersebut, para menteri luar negeri Iran dan Irak juga membahas perkembangan regional terbaru di negara-negara Teluk Persia dan Afghanistan.(IT/TGM)