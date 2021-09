Diplomat Rusia Bereaksi Terhadap Kemungkinan Penundaan Dimulainya Kembali JCPOA

IslamTimes- Dalam sebuah tweet pada hari Sabtu, Mikhail Ulyanov, Utusan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina menulis, “Tidak perlu dikatakan bahwa rekan-rekan Iran kami dapat mengambil lebih banyak waktu jika mereka membutuhkannya. Tapi perasaan saya adalah penundaan lebih lanjut dapat segera membuat suasana di #ViennaTalks di #JCPOA kurang kondusif untuk kelanjutan dan penyelesaian proses yang sukses.”

Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional yang berbasis di Wina mengatakan bahwa penundaan pembicaraan di Wina dapat segera membuat suasana pembicaraan di Wina menjadi kurang kondusif bagi keberhasilan kelanjutan proses tersebut.Dalam sebuah tweet pada hari Sabtu, Mikhail Ulyanov, Utusan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina menulis, “Tidak perlu dikatakan bahwa rekan-rekan Iran kami dapat mengambil lebih banyak waktu jika mereka membutuhkannya. Tapi perasaan saya adalah penundaan lebih lanjut dapat segera membuat suasana di #ViennaTalks di #JCPOA kurang kondusif untuk kelanjutan dan penyelesaian proses yang sukses.”"Saya akan senang jika salah," tambahnya.Tweetnya muncul ketika Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan dalam sebuah wawancara, "Beberapa orang terus bertanya apa yang kami maksud dengan "segera" tentang melanjutkan pembicaraan Wina. Berhari-hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan? Segera berarti ketika kami telah sepenuhnya meninjau [pembicaraan sebelumnya] Saya mengingatkan Eropa akan janji mereka, termasuk INSTEX, yang terus mereka katakan akan dipenuhi "segera" & "dalam beberapa bulan".Enam putaran pembicaraan sejauh ini telah diadakan di Wina antara Amerika Serikat dan pihak lain yang terlibat dalam kesepakatan nuklir Iran, JCPOA, selain Iran untuk memfasilitasi kembalinya Amerika Serikat ke JCPOA. Para pihak mengatakan kemajuan nyata telah dibuat dalam pembicaraan, tetapi beberapa perbedaan tetap ada.Pertikaian lain dalam pembicaraan nuklir adalah desakan AS untuk mempertahankan beberapa sanksi yang dijatuhkan pada Iran oleh mantan Presiden AS Donald Trump setelah menarik diri dari JCPOA.Selain itu, pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menyatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan jaminan bahwa pemerintahan AS berikutnya tidak akan menarik diri dari JCPOA.(IT/TGM)