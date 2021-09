Keputusan Iran Untuk Tidak Dibuat Berdasarkan Pesan Kontradiktif AS.

IslamTimes- “Selama lima hari perjalanan saya ke New York, saya berkesempatan bertemu dengan sekitar 50 tokoh politik, serta dua pertemuan penting dengan anggota media, think tank, dan akademisi Amerika,” kata Amir-Abdollahian dalam sebuah wawancara dengan IRIB.

Menyatakan bahwa Iran menganggap perilaku praktis AS sebagai kriteria untuk negosiasi, Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian mengatakan bahwa pesan kontradiktif AS tidak akan menjadi kriteria untuk keputusan akhir Iran.“Selama lima hari perjalanan saya ke New York, saya berkesempatan bertemu dengan sekitar 50 tokoh politik, serta dua pertemuan penting dengan anggota media, think tank, dan akademisi Amerika,” kata Amir-Abdollahian dalam sebuah wawancara dengan IRIB.Dia mencatat bahwa negosiasinya berfokus pada pengembangan kerja sama ekonomi dan perdagangan internasional, serta pembicaraan Wina untuk menghidupkan kembali JCPOA.“Ada kesempatan untuk menjelaskan dengan jelas kebijakan luar negeri pemerintahan ke-13 Iran. Pihak asing, Eropa, Amerika Latin, Afrika, dan negara-negara Arab, semuanya menyambut baik pendekatan pemerintahan baru tersebut,” tambahnya."Iran telah menjelaskan di Amerika Serikat bahwa kami akan menilai berdasarkan perilaku praktis AS, dan pesan kontradiktif yang disampaikan melalui media dan saluran diplomatik tidak akan menjadi kriteria untuk keputusan akhir," FM menyoroti.Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian meninggalkan New York pada hari Sabtu menuju Teheran setelah konsultasi diplomatik intensif selama lima hari dan kerja kerasnya di sela-sela Konferensi ke-76 Majelis Umum PBB.(IT/TGM)