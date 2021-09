Orang Amerika Terkejut; Pembunuhan Julian Assange Sudah Direncanakan di Era Trump

Islam Times - Wartawan, analis politik, dan organisasi pers mengungkapkan keterkejutan pada hari Minggu atas laporan yang mengklaim anggota pemerintahan mantan presiden Donald Trump telah merencanakan pembunuhan pendiri WikiLeaks Julian Assange.

Dilansir Russia Today pada hari Minggu, Yahoo News mewawancarai lebih dari 30 mantan pejabat administrasi Trump untuk artikelnya yang mengungkapkan bahwa Badan Intelijen Pusat AS (CIA) di bawah Direktur CIA saat itu, Mike Pompeo, telah membahas pembunuhan atau penculikan Assange saat dia berlindung di Kedutaan Besar Ekuador di London.Laporan itu juga mengklaim bahwa bermitra dengan Inggris, pemerintahan Trump sedang bersiap untuk terlibat dalam konflik jalanan yang berbahaya dengan operator Rusia mana pun, jika mereka berusaha membantu Assange melarikan diri dari negara itu.Menyusul rilis laporan tersebut, Freedom of the Press Foundation mengeluarkan pernyataan yang menyebut CIA sebagai sebuah "aib" dan menambahkan, "Fakta bahwa CIA merenungkan dan terlibat dalam begitu banyak tindakan ilegal terhadap WikiLeaks, rekanannya, dan bahkan jurnalis pemenang penghargaan lainnya adalah skandal langsung yang harus diselidiki oleh Kongres dan Departemen Kehakiman.”Yayasan itu juga meminta Presiden Joe Biden dan pemerintahannya untuk segera membatalkan semua tuduhan terhadap Assange, menggambarkan dugaan rencana CIA sebagai "di luar batas."Wartawan, komentator politik, dan analis yang ketakutan dari seluruh dunia juga mengungkapkan keterkejutannya atas rincian yang terkandung dalam laporan tersebut."Anda tidak dapat mengekstradisi seseorang yang Anda rencanakan untuk dibunuh," kata kepala Biro The Intercept Washington DC, Ryan Grim.Sementara jurnalis Glenn Greenwald mentweet, "Perilaku seperti ini dari CIA dan sekarang dari Biden DOJ adalah seperti apa *serangan kebebasan pers yang sebenarnya*."Tommy Vietor, mantan juru bicara Presiden Barack Obama, meminta Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff dan Ketua Komite Intel Senat Mark Warner untuk mengadakan dengar pendapat tentang dugaan plot CIA.Yang lain menggunakan laporan itu untuk mendiskreditkan tokoh publik seperti editor Biro Jurnalisme Investigasi James Ball, yang berpendapat – ketika CIA sedang mendiskusikan pembunuhan Assange – bahwa pendiri WikiLeaks akan aman jika dia meninggalkan Kedutaan Besar Ekuador dan "tidak mungkin menghadapi tuntutan hukum di Amerika."Assange dikeluarkan secara paksa dari kedutaan pada tahun 2019 oleh Polisi Metropolitan London dan dipenjara di penjara Belmarsh dengan keamanan maksimum. Dia masih berada di sana sampai hari ini ketika pemerintah AS berusaha mengekstradisi dirinya untuk menghadapi tuduhan, termasuk melanggar Undang-Undang Spionase, meskipun faktanya dia adalah warga negara Australia.[IT/AR]