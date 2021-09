Wartawan AS Mengklaim Iran Tidak Membiarkan IAEA Ke Situs Nuklir Karaj

IslamTimes- Laurence Norman, seorang reporter dengan surat kabar Amerika 'Wall Street Journal' mengklaim dalam sebuah posting Twitter pada hari Minggu bahwa Republik Islam Iran telah mencegah inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memasuki fasilitas nuklir Karaj.

Seorang jurnalis AS mengklaim bahwa Iran telah mencegah inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memasuki fasilitas nuklir baru di Karaj dekat Teheran.Laurence Norman, seorang reporter dengan surat kabar Amerika 'Wall Street Journal' mengklaim dalam sebuah posting Twitter pada hari Minggu bahwa Republik Islam Iran telah mencegah inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memasuki fasilitas nuklir Karaj.“Jadi, Iran kembali ke permainan menolak akses ke situs terkait nuklir yang saya dengar dari beberapa sumber. Situs yang dimaksud kemudian adalah lokasi perakitan sentrifugal Karaj. Inspektur ditolak akses hari ini. Mengharapkan @iaeaorg untuk melaporkan ini. -1-," tambahnya.Tuduhan tentang kesepakatan nuklir Iran dengan Iran datang ketika Iran, dua tahun setelah AS secara sepihak menarik diri dari JCPOA dan pihak-pihak Eropa gagal memenuhi komitmen mereka di bawah JCPOA, mulai mengambil langkah menjauh dari JCPOA berdasarkan kesepakatan itu sendiri.Di tengah ketidakpedulian pihak-pihak Eropa terhadap JCPOA untuk melanjutkan pelanggaran kesepakatan oleh AS di bawah Biden, parlemen Iran menyetujui sepotong undang-undang, menugaskan badan nuklir Iran (AEOI) untuk menangguhkan Protokol Tambahan dan membatasi akses IAEA ke program nuklir damai sambil memajukan kegiatan nuklir dalam upaya untuk membuat kekuatan Barat memaksa Washington untuk mencabut sanksi anti-Iran dan membela hak-hak bangsa Iran.Teheran telah bersumpah bahwa jika sanksi dicabut dan pihak lain yang terlibat dalam pembicaraan nuklir memenuhi kewajiban mereka di bawah JCPOA, tindakan perbaikannya dapat dibalik.(IT/TGM)