Yaman Menembak Jatuh Drone Mata-mata AS

Tentara Yaman mengumumkan bahwa mereka telah menembak jatuh pesawat mata-mata AS di provinsi Marib.Juru Bicara Angkatan Bersenjata Yaman Brigadir Jenderal Yahya Saree mengumumkan pada hari Senin bahwa tentara Yaman mampu menembak jatuh pesawat mata-mata AS di provinsi Marib.Pertahanan udara Yaman menembak jatuh pesawat mata-mata AS Scan Eagle, tulis Saree di akun Twitter-nya.Menurut Saree, pesawat mata-mata AS sedang melakukan operasi permusuhan di wilayah udara daerah "Madghal" di provinsi Marib.Baru-baru ini, Angkatan Darat Yaman menembak jatuh dua drone Scan Eagle AS di daerah "Al-Mashjah" dan "Madghal" di provinsi Marib dengan rudal darat-ke-udara.(IT/TGM)