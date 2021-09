2 Tentara Israel Terluka Saat Warga Palestina Hadapi Pemukim Zionis di Nablus

Israeli occupation forces shooting at Palestinians.jpg

IslamTimes - Dua tentara Zionis Israel terluka pada hari Senin (27/9) ketika warga Palestina bentrok dengan pemukim Zionis yang mencoba menyerbu Makam Yusuf di kota Nablus, Tepi Barat.

Media Zionis Israel melaporkan 'pertukaran tembakan' ketika pemukim Zionis Israel dikawal oleh pasukan pendudukan ke Makam Yusuf.Para prajurit itu adalah bagian dari apa yang disebut konvoi Polisi Perbatasan yang menemani sekitar 500 pemukim Zionis yang melakukan perjalanan ke lokasi tersebut, menurut The Times of Israel.Seorang petugas dipukul dengan batu, dan dirawat di tempat kejadian. Yang lainnya dikirim ke klinik untuk perawatan tambahan setelah terluka oleh pecahan peluru dari alat peledak, The Jerusalem Post melaporkan.Sebuah kendaraan lapis baja Polisi Perbatasan rusak secara signifikan dalam Bentrok tersebut. [IT/r]