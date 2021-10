Mantan Kepala Mossad: Iran 'Bahkan Tidak Dekat' dengan Senjata Nuklir Tetapi Israel Dapat Bertindak Sendiri jika Diperlukan

IslamTimes - Para pemimpin intelijen Zionis Israel mengatakan Iran tidak dekat dengan membangun bom nuklir, tetapi Zionis Israel mampu menghentikannya jika dia dan AS menolak untuk bertindak.

Namun, Mike Pompeo, mantan menteri luar negeri AS dan mantan direktur CIA, mengatakan pemerintahan Biden telah melemahkan posisi Yerusalem dan memperkuat posisi Tehran.Pompeo mengklaim pada hari Sabtu bahwa Presiden AS Joe Biden telah menyia-nyiakan "kesalahan yang mengancam teluk" yang telah diberikan oleh pemerintahan Trump sebelumnya kepada Zionis Israel.“Kami menolak sumber daya mereka dan kami menolak kemampuan untuk membangun kesalahan mereka yang mengancam teluk,” kata Pompeo pada Konferensi Tahunan ke-10 Jerusalem Post pada hari Selasa (12/10).“Serangan terhadap Qasem Soleimani menunjukkan kesediaan kami untuk membela kepentingan Amerika di seluruh dunia,” tambahnya, merujuk pada serangan udara AS pada Januari 2020 di luar Baghdad yang menewaskan komandan Pasukan Quds elit Iran.“Pekerjaan yang kami lakukan akan mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir.”Sebagai mantan direktur CIA Presiden AS Donald Trump dan kemudian Menteri Luar Negeri AS, Pompeo mempelopori penarikan sepihak AS dari Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015 dan kembalinya sanksi “tekanan maksimum” yang menghancurkan terhadap Iran.[IT/r]