AS Harus Bergabung Dengan Dunia Dan Mengutuk Penindasan Genosida Israel Terhadap Rakyat Palestina

Amerika Serikat harus mengakhiri dukungannya untuk Israel dan bergabung dengan seluruh dunia dalam mengutuk penindasan genosida rakyat Palestina oleh rezim Zionis di Tel Aviv, kata seorang komentator politik Amerika di Oregon.Charles Dunaway membuat pernyataan dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Jumat setelah Amerika Serikat mengatakan akan menentang apa yang disebutnya perhatian "tidak proporsional" oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) di Israel.Ini terjadi setelah AS terpilih menjadi anggota UNHRC untuk pertama kalinya sejak pemerintahan mantan Presiden Donald Trump keluar dari badan internasional pada 2018.Pada hari Selasa, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan Washington memenangkan kursi di dewan untuk masa jabatan berikutnya, dimulai pada 2022."Kami akan bekerja keras untuk memastikan Dewan menjunjung tinggi aspirasi tertinggi dan lebih baik mendukung mereka yang berjuang melawan ketidakadilan dan tirani di seluruh dunia," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.Pernyataan itu muncul ketika beberapa pembela hak asasi manusia telah mengkritik pemerintah AS, dengan mengatakan bahwa itu tidak cukup untuk meminta pertanggungjawaban sekutu Washington atas pelanggaran hak asasi manusia mereka.(IT/TGM)