Borrell Mengatakan UE Tidak Memiliki Rencana B untuk Iran

IslamTimes - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan bahwa tidak ada 'Rencana B' mengenai Iran dan bahwa kesepakatan nuklir bisa menjadi kesepakatan yang baik.

Sementara itu, pejabat Eropa memperingatkan bahwa “waktunya mendesak” Iran untuk kembali ke pembicaraan.“Sudah waktunya untuk kembali ke meja perundingan. Dan saya tidak ingin memikirkan Rencana B karena tidak… Rencana B yang dapat saya bayangkan akan menjadi rencana yang baik,” kata Borrell pada hari Jumat (15/10) di Washington.Menurut Jerusalem Post, para diplomat Barat mengatakan mereka khawatir tim perunding baru Tehran dapat membuat tuntutan baru di luar lingkup apa yang telah disepakati.Komentar Borrell terhadap Rencana B bertentangan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dua hari sebelumnya bahwa AS “akan mempertimbangkan setiap opsi untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh Iran.”Menurut laporan ini, Borrel mengatakan “waktu mendesak” bagi Iran untuk kembali ke pembicaraan, dan bahwa pemerintah baru Republik Islam memiliki cukup waktu untuk mempelajari file tersebut dan menginstruksikan tim perundingnya.Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa mengklaim bahwa Tehran tidak hanya mengaburkan pertanyaan kapan mereka akan melanjutkan pembicaraan tidak langsung dengan AS, tetapi bahwa Iran bahkan belum berkomitmen pada kerangka waktu untuk negosiasi awal yang diminta untuk diadakan di Brussels."Saya siap menerimanya jika diperlukan," kata Borrell, seraya menambahkan bahwa dia tidak berpikir bahwa pembicaraan di Brussel mutlak diperlukan, tetapi dia harus bersedia "bersabar dalam masalah ini karena kita tidak boleh gagal." [IT/r]