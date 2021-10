Iran: AS dan Israel Harus Bertanggung Jawab atas Serangan Siber

IslamTimes - Perwakilan Iran di Komite Pertama Majelis Umum PBB Heidar Ali Balouji mengecam AS dan rezim Zionis Israel karena melakukan serangan siber, dan menyerukan pertanggungjawaban mereka.

“Kehadiran militer AS di wilayah tersebut—7.600 mil dari pantainya—berpuncak pada pembunuhan pengecut Jenderal Qassem Soleimani, Musuh Daesh No.1 Presiden Trump,” kata Balouji di hadapan komite pertama Majelis Umum PBB.Dia menunjukkan bahwa tidak mengherankan, AS adalah penjual senjata nomor satu ke beberapa negara regional. “Dalam konteks ini, rezim Zionis Israel bergantung pada bantuan militer dari AS serta pembentukan militer agresif yang telah diciptakannya yang merupakan sumber ketidakamanan kronis di kawasan dan sekitarnya,” kata Balouji.Utusan Iran juga mengatakan bahwa keamanan dan stabilitas di kawasan Timur Tengah dan sub-kawasan Teluk Persia adalah yang paling penting bagi kawasan dan sekitarnya.Dia menunjukkan bahwa Iran terus mendukung kepentingan publik ini dan telah menawarkan sejumlah proposal untuk memperkuat keamanan di kawasan itu.“Kami mendukung inisiatif-inisiatif yang telah berkembang untuk menanggapi kebutuhan keamanan yang tepat di kawasan itu. Proposal pertama kami pada tahun 1985 menjadi dasar paragraf 5 dan 8 Resolusi Dewan Keamanan 598. Sayangnya—dan meskipun kami terus-menerus menindaklanjuti— paragraf tersebut tetap tidak diterapkan," tambah Balouji.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa "wilayah kami telah menyaksikan adegan beberapa perang, penumpukan militer asing besar-besaran, mimpi buruk berikutnya dari ekstremisme dan terorisme, akumulasi berbahaya dari persenjataan paling canggih serta proyeksi agresi dan kekuatan oleh berbagai aktor" ."Faktanya, tiga resep cacat, yaitu, pembelian keamanan dari orang lain, memiliki keamanan dengan mengorbankan ketidakamanan tetangga lain, dan membangun hegemoni regional semuanya mengakibatkan konsekuensi bencana," tambah Balouchi.Dia menegaskan kembali bahwa AS tidak hanya mulai memiliterisasi dunia maya, tetapi juga mulai melakukan beberapa serangan dunia maya, dan mengatakan bahwa rezim Zionis Israel juga telah meluncurkan banyak serangan dunia maya terhadap Iran sementara keduanya harus bertanggung jawab."Sayangnya, siklus UNDC saat ini telah menjadi sasaran pendekatan politis," kata Balouji.Dia menyatakan bahwa selain itu, suara negatif yang sering dan terus-menerus dari AS dan Zionis Israel di Komite Pertama tidak hanya merusak praktik pengambilan keputusan konsensual yang berharga di badan agung ini, tetapi juga membuktikan pendekatan mereka yang difitnah terhadap perlucutan senjata."Selanjutnya, laporan kepatuhan sewenang-wenang AS tentang Kontrol Senjata, Nonproliferasi, dan Perjanjian Perlucutan Senjata merusak otoritas instrumen yang relevan," tambah Balouji.Dalam sambutan yang relevan pada hari Jumat, Balouji menyesalkan senjata nuklir rezim Zionis Israel sebagai rintangan utama untuk membangun kawasan Timur Tengah dan Asia Barat yang bebas senjata nuklir.Balouji membuat pernyataan yang ditujukan pada Diskusi Tematik Gabungan 76 Komite Pertama UNGA: Senjata Nuklir, WMD Lainnya, Luar Angkasa, dan Senjata Konvensional.“Mencapai perlucutan senjata nuklir global tetap menjadi salah satu tujuan paling tahan lama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat ini, keamanan internasional berada di bawah ancaman dengan keberadaan hampir 14.000 senjata nuklir dengan rencana jangka panjang yang didanai dengan baik untuk tidak hanya memodernisasi tetapi juga memperkuat gudang senjata NWS dan perlombaan senjata nuklir," kata utusan Iran itu.Balouji menunjukkan bahwa penarikan AS dari INF mengakhiri komitmen untuk menghilangkan seluruh kelas rudal nuklir, dan berkata, "Demikian pula, penarikannya dari JCPOA, dan keengganan untuk kembali ke sana, telah menyebabkan kerusakan besar pada upaya internasional menuju perlucutan senjata nuklir.""Kami mengulangi seruan kami pada komunitas internasional untuk memaksa Israel membongkar persenjataan nuklirnya, segera menyetujui NPT sebagai pihak yang tidak memiliki senjata nuklir tanpa prasyarat apa pun dan menempatkan semua fasilitas nuklirnya di bawah perlindungan lingkup penuh IAEA, " dia menambahkan.Duta Besar Iran mengatakan bahwa dalam nada yang sama, senjata nuklir rezim Zionis Israel adalah hambatan utama untuk membangun zona bebas senjata nuklir di Asia Barat.Balouji menggarisbawahi bahwa Iran adalah salah satu negara dengan rekor tertinggi dalam aksesi instrumen internasional yang melarang WMD.“Dua puluh empat tahun setelah implementasi Konvensi Senjata Kimia, masih ada bahaya penggunaan senjata tersebut, dan penghancuran senjata kimia serta universalitas Konvensi belum terwujud,” tambahnya.Duta Besar Iran menunjukkan bahwa AS sebagai satu-satunya pemilik senjata kimia tidak hanya gagal memenuhi batas waktu akhir yang diperpanjang April 2012 untuk penghancuran senjata kimia, tetapi juga berusaha untuk menunda pemenuhan kewajibannya hingga 2023."Kami mendesak AS untuk memanfaatkan kapasitas penuhnya untuk mempercepat penyelesaian penghancuran stok senjata kimianya dalam waktu sesingkat-singkatnya sebelum jadwal yang dijadwalkan," katanya.Balouji juga mengatakan bahwa ketidakpatuhan berkelanjutan rezim Israel terhadap Konvensi Senjata Biologis (BWC) dan Konvensi Senjata Kimia (CWC) merupakan hambatan utama bagi universalitas mereka sekaligus membahayakan keamanan regional.Dia menggarisbawahi bahwa pencegahan perlombaan senjata di luar angkasa (PAROS) dapat menghentikan ancaman berat terhadap perdamaian dan keamanan internasional."Untuk tujuan ini, tindakan lebih lanjut, termasuk instrumen yang mengikat secara hukum dengan ketentuan verifikasi yang tepat dan efektif, akan dikembangkan tepat waktu oleh CD," kata utusan Iran."Kami sangat prihatin dengan meningkatnya ancaman persenjataan luar angkasa."Dia ingat bahwa AS telah membentuk Angkatan Luar Angkasa dan anggarannya untuk tahun ini lebih dari $17 miliar anggaran dan akan meningkat sebesar 13% di tahun depan."Kami menolak sanksi ilegal oleh AS terhadap Badan Antariksa Iran," tambah Balouji.Utusan itu menunjukkan bahwa Iran menegaskan kembali hak berdaulat dan melekat pada Negara untuk memperoleh, memproduksi, mengekspor, mengimpor, dan mempertahankan senjata konvensional berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB."Namun, di kawasan seperti Timur Tengah, produksi berlebih, transfer besar-besaran, dan akumulasi berlebihan senjata ini telah menyebabkan kekhawatiran keamanan regional dan internasional. Israel adalah penerima terbesar bantuan senjata AS di kawasan itu," katanya.Balouji menyimpulkan dengan mengatakan bahwa yang terakhir, sangat disayangkan dokumen hasil BMS 7 berisi ketentuan termasuk pembentukan kelompok ahli terbuka yang tidak sesuai dengan mandat BMS.Dalam sambutan yang relevan pada hari Rabu, Duta Besar Iran dan Perwakilan Tetap untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Majid Takht Ravanchi dalam sebuah surat kepada Dewan Keamanan PBB memperingatkan ancaman Israel yang berkembang terhadap Iran, menegaskan kembali bahwa ancaman itu harus dikutuk sebagai pelanggaran hukum internasional.[IT/r]