Serangan Drone Menargetkan Pangkalan Al-Tanf AS

IslamTimes - Sebuah serangan pesawat nir awak telah menargetkan pangkalan Al-Tanf yang berafiliasi dengan pendudukan AS di pedesaan timur Homs di perbatasan Suriah-Irak.

Beberapa ledakan mengguncang pangkalan AS di daerah Al-Tanf setelah ditargetkan oleh sejumlah roket hari ini, kantor berita Reuters mengutip pejabat AS mengatakan.Salah satu pejabat mengatakan kepada agensi bahwa serangan itu dilakukan oleh drone bermuatan bahan peledak.Berbicara kepada kantor berita AFP, seorang pejabat AS mengklaim tidak ada korban luka.Namun, para pejabat AS sering merahasiakan korban.Saluran Arab Al-Mayadin melaporkan bahwa serangan itu dilakukan oleh tiga drone yang diluncurkan dari Irak dan dua drone yang diluncurkan dari Suriah.Serangan pesawat nir awak itu terjadi seminggu setelah serangan mematikan Zionis Israel di Suriah di Palmyra di pedesaan Homs, menewaskan sedikitnya tentara Suriah dan melukai banyak lainnya.Serangan pekan lalu terjadi dari arah daerah Al-Tanf, tempat pasukan pendudukan AS ditempatkan di negara Arab itu.Menanggapi serangan AS-Zionis Israel, Ruang Operasi Gabungan Sekutu Suriah bersumpah akan memberikan tanggapan yang keras.[IT/r]