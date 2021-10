Ayatollah Sayid Ali Khamenei: Persatuan di antara Muslim Tanggung Jawab Pasti Qurani

Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei stressed that unity among Muslims

IslamTimes - Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Ayatollah Sayid Ali Khamenei menekankan bahwa persatuan di antara umat Islam bukanlah masalah taktis tetapi merupakan tanggung jawab dan kebutuhan yang pasti ditekankan oleh Al-Qur'an.

“Persatuan di antara umat Islam bukanlah masalah taktis agar beberapa orang berpikir bahwa mereka [harus] bersatu satu sama lain karena keadaan khusus. Tidak, itu masalah mendasar. Sinergi antar umat Islam adalah sebuah keniscayaan. Jika umat Islam bersatu, mereka akan menciptakan sinergi, mereka semua akan tumbuh kuat. Persatuan Muslim adalah kewajiban Al-Qur'an yang definitif,” kata Ayatollah Khamenei pada hari Minggu (24/10), berbicara kepada pejabat Iran dan tamu dari Konferensi Persatuan Islam Internasional ke-35 di Tehran pada kesempatan ulang tahun Nabi Muhammad (SAW) dan Syiah keenam.Imam, Imam Ja'afar Sadiq (AS). Dia mengatakan kelahiran Nabi Muhammad (SAWA) “menandai dimulainya era baru dalam kehidupan manusia. Ini menandai dimulainya era baru kehendak ilahi dan rahmat ilahi bagi umat manusia”.Imam Khamenei mengatakan alasan mengapa Republik Islam menekankan pada persatuan Muslim adalah bahwa "ada upaya terus-menerus hari ini untuk mendorong irisan antara sekte Muslim, antara Syiah dan Sunni".“Anda lihat bahwa isu menjadi seorang Sunni atau Syiah telah memasuki retorika politik Amerika selama beberapa tahun. Meskipun mereka menentang Islam sendiri dan bermusuhan, mereka tidak meninggalkan isu Syiah dan Sunni,” tambahnya.“Anda juga melihat bahwa boneka Amerika menciptakan hasutan di mana saja di dunia Islam yang mereka bisa,” kata Imam Ali Khamenei, mengutip serangan berdarah baru-baru ini di masjid-masjid di Afghanistan sebagai contoh.“Siapa yang meledakkan [masjid]? ISIS. Siapa ISIL itu? ISIL adalah pakaian yang sama yang orang Amerika - kelompok Demokrat yang sama dari Amerika Serikat - secara eksplisit mengatakan kami buat. Namun, mereka tidak mengatakan hal seperti itu sekarang dan menyangkalnya.”Imam Ali Khemenei juga menekankan bahwa indeks utama persatuan umat Islam adalah masalah Palestina.“Jika persatuan umat Islam terwujud, masalah Palestina pasti akan diselesaikan dengan cara terbaik. Semakin serius kita tentang masalah Palestina untuk menegakkan hak-hak bangsa Palestina, semakin dekat kita dengan persatuan umat Islam,” katanya.Ayatollah Khamenei menunjuk pada normalisasi hubungan baru-baru ini antara Zionis Israel dan negara-negara Arab tertentu, dan berkata, “Sayangnya, beberapa pemerintah membuat kesalahan — kesalahan besar dan dosa — dan menormalkan [hubungan] dengan rezim Zionis yang merebut dan menindas. Ini adalah gerakan menentang persatuan Islam. Mereka harus kembali dari jalan ini. Mereka harus menebus kesalahan besar ini.”Ayatollah Khamenei mengatakan Islam adalah “agama yang komprehensif. Keadilan harus dilakukan untuk kelengkapan ini”.“Kekuatan politik materialistik bersikeras untuk membatasi Islam pada komitmen pribadi dan keyakinan spiritual. Upaya seperti itu telah lama berlangsung dan telah ditingkatkan sejak berdirinya Republik Islam "lebih dari empat dekade lalu,” kata Pemimpin.Namun, yang dianut Islam adalah bahwa agama ini harus berperan dalam semua ruang lingkup kehidupan manusia, mulai dari keyakinan spiritual hingga aspek sosial, politik, internasional, atau hal lain yang terkait dengan kemanusiaan, jelas Ayatollah Khamenei.Dalam sambutan yang relevan Selasa lalu, Presiden Iran Seyed Ebrahim Raisi meminta negara-negara Muslim untuk memperkuat persatuan mereka dan membangun hubungan yang lebih kuat, dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh membiarkan musuh menipu mereka dengan menabur benih perselisihan.Presiden Iran membuat pernyataan berbicara pada upacara pembukaan Konferensi Internasional ke-35 tentang Persatuan Islam di Tehran.Presiden Raisi mendesak negara-negara Muslim untuk menjauh dari perselisihan dan perpecahan dan untuk menghindari pernyataan dan pernyataan yang memecah belah.Presiden Iran juga mendesak umat Islam untuk mengerahkan upaya untuk membebaskan diri dari kuk arogansi global.Dia juga mengecam kekuatan hegemonik karena mencoba menabur benih perselisihan di antara negara-negara Islam. Sementara itu, Presiden Rayeesi memberi penghormatan kepada mendiang sekretaris jenderal Forum Dunia untuk Kedekatan Mazhab Pemikiran Islam, Ayatollah Mohammad Ali Taskhiri, dan komandan anti-teror Letnan Jenderal Qassem Soleimani, yang dibunuh oleh AS pada awal Januari 2020 .Dia menggambarkan kedekatan mazhab pemikiran Islam sebagai pendekatan yang pada dasarnya strategis untuk diadopsi oleh seluruh dunia Muslim, menggambarkan Nabi Muhammad (SAW) sebagai poros persatuan di antara umat Islam.“Setelah Perang Dunia II, sistem hegemonik hanya menghadapi satu kekuatan tunggal, yaitu sistem Islam. Oleh karena itu, ia menempatkan dalam agenda berbagai ancaman seperti membentuk kelompok Takfiri, mempersenjatai dan mendanai pakaian untuk menjarah negara-negara Muslim, memprovokasi perpecahan di antara umat Islam, dan memasang pemerintahan yang lemah yang mengejar kepentingan mereka sendiri, daripada kepentingan dunia Muslim, ” kata presiden Iran.Dia menyerukan kerjasama ilmiah, budaya dan media yang lebih erat di antara negara-negara Muslim. “Kami berusaha untuk memastikan stabilitas di negara-negara Islam, sebagai lawan dari musuh, yang mencoba menciptakan ketidakstabilan. Kami percaya persatuan adalah strategi yang harus diadopsi oleh komunitas Islam, tetapi strategi musuh adalah menabur perselisihan,” tambahnya.[IT/r]