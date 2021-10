Daesh: AS Memiliki Proxy Baru Di Afghanistan 

IslamTimes- Kebangkitan kembali kelompok teroris Daesh, di belakang pintu keluar AS, telah menciptakan tantangan keamanan baru bagi negara yang diperintah Taliban, dengan cara yang sangat menguntungkan Amerika.

Dengan pasukan AS terakhir yang mundur dengan tergesa-gesa dan memalukan dari Afghanistan, perang telah memasuki fase baru, di mana teroris Amerika dan Daesh berada di pihak yang sama.Kebangkitan kembali kelompok teroris Daesh, di belakang pintu keluar AS, telah menciptakan tantangan keamanan baru bagi negara yang diperintah Taliban, dengan cara yang sangat menguntungkan Amerika.Negara, yang terletak di persimpangan Asia Selatan dan Tengah, telah diguncang oleh serangkaian serangan teroris dalam beberapa pekan terakhir, dari Nangarhar di timur hingga Kunduz di utara, Kandahar di selatan, dan ibu kota Kabul. Pemboman mengerikan diklaim oleh Daesh, dalam inkarnasi barunya yang lebih berbahaya.Tujuannya, dapat dikatakan, adalah untuk melemahkan aturan yang baru dibentuk dari musuh bebuyutannya Taliban dan untuk membangkitkan ketegangan sektarian dan perang saudara di negara dengan garis perbedaan etnis dan agama yang dalam.Itulah tepatnya yang dicari oleh kekuatan Barat, yang menghabiskan bertahun-tahun dalam petualangan militer yang sia-sia di Afghanistan. Langkah untuk membekukan $10 miliar aset Afghanistan harus dilihat dalam konteks yang sama, yang terutama dirancang untuk membuat rakyat Afghanistan yang miskin dan bertekuk lutut.Akhir bencana pendudukan militer AS di Afghanistan dua bulan lalu juga melihat kebangkitan kelompok teroris yang telah lama berbagi hubungan cinta-benci dengan Barat.Di tengah penarikan pasukan sekutu pimpinan AS yang kacau, pengebom bunuh diri Daesh meledakkan bahan peledak mereka di luar Bandara Internasional Hamid Karzai Kabul pada 26 Agustus, menewaskan lebih dari 170 warga Afghanistan, banyak dari mereka melakukan upaya putus asa untuk melarikan diri dari kekacauan yang sedang berlangsung.(IT/TGM)