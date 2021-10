Turki: AS Harus Membayarnya Pembatalan 'Tidak Adil' Kesepakatan Jet F-35 Senilai $ 1,4 Miliar

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu telah mengatakan bahwa AS harus mengirimkan lebih dari 100 jet tempur F-35 atau memberi kompensasi kepada Ankara dengan membayar $1,4 miliar yang telah diinvestasikan dalam program pesawat atau menawarkan perangkat keras lainnya.

Turki memesan jet tempur buatan Lockheed Martin sebelum dikeluarkan dari program pengadaan mitra multi-nasional pada 2019 atas pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia.Ankara telah mengkritik pembatalannya sebagai tidak adil.Namun, industri pertahanannya terus mengembangkan dan memproduksi beberapa komponen utama pesawat.Selama wawancara TV pada hari Kamis (28/10), Cavusoglu mengatakan bahwa Turki telah “mengklarifikasi pandangannya” tentang pembelian S-400 dan menegaskan kembali bahwa itu “dihapus secara tidak adil” dari program tersebut.Dia kemudian meminta Washington untuk membiarkannya kembali atau mencari cara untuk membayar kembali investasi - jika gagal, katanya, negara akan "mempertimbangkan opsi lain."“Turki tidak pernah tanpa alternatif... Ketika ada kebutuhan, itu bisa beralih ke negara lain.Kami memiliki alternatif,” kata menteri itu kepada CNN Turk, seraya menambahkan bahwa negara itu dapat membeli pesawat tempur Su-35 atau Su-57 buatan Rusia jika AS menolak untuk menyelesaikan masalah tersebut.Awal bulan ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Washington telah menawarkan kepada Ankara paket 40 pesawat F-16 baru dan hampir 80 kit modernisasi untuk armada pesawat tempur F-16 yang ada dengan imbalan pembayaran F-35.Dia mengatakan minggu ini dia akan mengkonfirmasi tawaran itu dengan Presiden Biden di sela-sela KTT iklim COP26 mendatang di Glasgow. Cavusoglu mengatakan kepada CNN Turk bahwa ada "lobi berbeda" yang aktif dalam masalah ini di AS dan mengatakan "sikap" pemerintahan Biden paling penting jika Kongres ingin dibujuk untuk menyetujui kesepakatan. Sekelompok 11 anggota parlemen Demokrat dan Republik dilaporkan menyatakan "keprihatinan yang mendalam" kepada pemerintahan Biden minggu ini tentang potensi penjualan F-16 dan berpendapat bahwa Kongres akan memblokir ekspor semacam itu.Menurut Reuters, yang meninjau surat itu, para politisi mengutip pengumuman Erdogan pada bulan September bahwa Turki akan “membeli tahap tambahan” sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia.Surat itu mencatat bahwa AS tidak dapat “mampu mengkompromikan keamanan nasional kami” dengan menjual pesawat ke “sekutu perjanjian NATO yang terus berperilaku seperti musuh.”Washington sebelumnya telah mengangkat momok Moskow menggunakan S-400 untuk mendapatkan info rahasia tentang pesawat tempur F-35 dan juga bersikeras bahwa mereka tidak kompatibel dengan sistem NATO.Namun, Turki telah berulang kali mengatakan bahwa sistem rudal Rusia tidak akan diintegrasikan ke dalam peralatan aliansi apa pun.Sementara itu, Pentagon mengatakan pada hari Rabu bahwa kedua negara akan terus mengadakan pembicaraan untuk menyelesaikan masalah F-35.Menurut juru bicara Pentagon Letnan Kolonel Anton T. Semelroth, pejabat senior pertahanan dari kedua negara telah bertemu untuk “diskusi penyelesaian sengketa” di Ankara pada hari Rabu.Semelroth mengklaim diskusi "produktif" menunjukkan "komitmen" AS untuk "menyimpulkan dengan hormat" keterlibatan Turki dalam program F-35.[IT/r]