Rusia Akan Membangun Dua Pangkalan Udara Permanen Di Suriah Utara

IslamTimes- Media berbahasa Kurdi telah melaporkan di Twitter bahwa Rusia akan membangun dua pangkalan udara besar di barat laut Suriah.

Media mengatakan bahwa Rusia akan membangun dua pangkalan udara besar di Ain al-Arab dan Qamishli di barat laut Suriah.Media berbahasa Kurdi telah melaporkan di Twitter bahwa Rusia akan membangun dua pangkalan udara besar di barat laut Suriah.Media Kurdi di Twitter mengatakan bahwa Rusia berencana untuk membangun pangkalan udara besar di dekat Bandara Sarin di kota Ain al-Arab dan pangkalan udara besar lainnya di Qamishli.Rusia akan melakukan ini untuk menghadapi ancaman Amerika Serikat.Pakar militer Rusia Alexei Leonkov mengatakan bahwa pembom AS tidak dapat menghancurkan sistem pertahanan udara Rusia di Suriah.Sumber berita lain juga melaporkan bahwa Rusia telah mengirim 20 jet tempur ke Suriah.Sebuah think tank Polandia "Institut Warsawa," baru-baru ini menulis dalam sebuah analisis bahwa Rusia mengerahkan pembom atom di pangkalan udara Hamimim di Suriah, mencatat bahwa Rusia sekarang menjadi ancaman bagi sayap selatan NATO.Lembaga think tank Polandia menambahkan bahwa Rusia diperkirakan akan meluncurkan penerbangan patroli paling provokatif di atas Mediterania.(IT/TGM)