Angkatan Laut Rusia 'Memantau' Kapal Perang AS di Laut Hitam di tengah Ketegangan yang Meningkat

IslamTimes - Kementerian pertahanan Rusia mengatakan sebuah kapal komando angkatan laut AS telah memasuki Laut Hitam dan angkatan laut negara itu telah mulai melacak kapal itu ketika ketegangan meningkat atas aktivitas NATO di dekat perbatasan Rusia.

“Pasukan dan sarana Armada Laut Hitam telah mulai memantau tindakan kapal komando Gunung Whitney, yang memasuki zona Laut Hitam pada 4 November,” kantor berita TASS mengutip kementerian pertahanan Rusia mengatakan pada hari Kamis.Angkatan Laut AS mengkonfirmasi bahwa USS Mount Whitney berada di kawasan itu untuk melakukan apa yang disebutnya operasi maritim rutin dengan sekutu dan mitra NATO.Pada hari Senin, dikatakan bahwa kapal komando amfibi telah tiba di kota Istanbul Turki dan akan segera bergabung dengan kapal perusak berpeluru kendali USS Porter serta kapal-kapal NATO lainnya di Laut Hitam.Presiden Rusia Vladimir Putin mengkritik aktivitas NATO yang dipimpin AS di dekat perbatasan Rusia dan mengatakan pasukan negaranya dapat mengamati USS Mount Whitney “melalui teropong atau di garis bidik … sistem pertahanannya.”Putin dan pejabat tinggi Rusia lainnya sebelumnya telah memperingatkan bahwa perluasan kegiatan NATO di Ukraina merupakan "garis merah" untuk Moskow.Pada hari Selasa, angkatan laut Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Armada Laut Hitam telah berlatih menghancurkan target musuh tiruan selama latihan di laut di tengah kehadiran kapal perang AS dan pasukan NATO di wilayah strategis.Media Rusia juga melaporkan bahwa sistem pertahanan udara armada telah disiagakan di pangkalannya di kota pelabuhan Novorossiysk dan di Semenanjung Krimea.Namun, pertunjukan terbaru kekuatan militer AS disambut hangat oleh Ukraina, yang hubungannya dengan Rusia dalam beberapa tahun terakhir berubah buruk atas apa yang diklaimnya sebagai "aneksasi" Moskow atas Krimea dan dukungannya untuk separatis pro-Rusia di Ukraina timur.“Selamat datang, #USSMountWhitney. Ukraina telah menyerukan dan sangat mendukung peningkatan kehadiran mitra AS dan NATO kami di kawasan itu,” kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba di Twitter.“Tambahan 18.400 ton diplomasi pasti membantu tujuan ini.”Rusia telah berulang kali menuduh NATO melakukan kegiatan provokatif di dekat perbatasannya karena aliansi militer yang dipimpin AS telah menyatakan tekad untuk memperkuat keamanan negara-negara anggota yang dekat dengan Rusia.Hubungan antara Moskow dan Kiev telah tegang sejak bentrokan meletus di wilayah Donbass timur Ukraina antara pasukan pemerintah Ukraina dan etnis Rusia pada tahun 2014.AS, Uni Eropa, dan Ukraina mengklaim bahwa Rusia memiliki andil dalam konflik tersebut.Moskow menolak keras tuduhan itu.Semenanjung Laut Hitam Krimea memberikan suara dalam referendum untuk jatuh di bawah kedaulatan Rusia dalam referendum di tahun yang sama dan lebih dari 90 persen peserta dalam plebisit memilih mendukung penyatuan itu.[IT/r]