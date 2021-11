China Akan Memainkan Peran Penting dalam Pembicaraan Wina Mendatang

IslamTimes- Dalam sebuah tweet. Duta Besar Iran Mohammad Keshavarzzadeh untuk China mengatakan bahwa China menentang unilateralisme AS dan kebijakan intimidasinya di panggung internasional.

Duta Besar Iran untuk China mengatakan bahwa peran China dalam pembicaraan Wina mendatang tentang menghidupkan kembali JCPOA akan 'menonjol'.Dalam sebuah tweet. Duta Besar Iran Mohammad Keshavarzzadeh untuk China mengatakan bahwa China menentang unilateralisme AS dan kebijakan intimidasinya di panggung internasional.Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengadakan percakapan telepon dengan rekannya dari China Wang Yi dua kali selama sebulan terakhir, katanya, menambahkan, “Dalam percakapan telepon pertama mereka, kedua menteri luar negeri membahas Afghanistan dan kesepakatan nuklir Iran, JCPOA, dan JCPOA adalah topik utama percakapan telepon terbaru mereka."Dia menekankan bahwa peran China dalam pembicaraan Wina mendatang akan menonjol karena China menentang unilateralisme AS dan kebijakan intimidasinya di panggung internasional.Iran dan sisa penandatangan JCPOA telah mengadakan enam putaran pembicaraan sejauh ini tanpa hasil. Kekuatan Barat membuat tuntutan berlebihan selama pembicaraan dan pembicaraan ditunda pada akhir pemerintahan Iran sebelumnya di bawah Rouhani sampai pembentukan pemerintahan baru di Iran di bawah Presiden Ebrahim Raeisi.Pembicaraan tentang penghapusan sanksi AS terhadap Iran akan dimulai pada 29 November, kata wakil menteri luar negeri Iran dan perunding top baru Rabu lalu.(IT/TGM)