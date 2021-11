Pasukan dan Warga Suriah Blokir Konvoi AS Lain di Hasakah, Paksa Mundur

US Convoy in Hasakah, Syria

IslamTimes - Konvoi militer AS lainnya terpaksa mundur dari sebuah daerah di provinsi Hasakah di timur laut Suriah setelah penduduk setempat berkoordinasi dengan pasukan pemerintah mencegah mereka mencoba melewati komunitas tersebut.

Kantor berita resmi Suriah SANA, mengutip sumber-sumber lokal yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa konvoi kendaraan lapis baja AS dan buldoser terpaksa berbalik dan kembali ke arah asalnya.Insiden itu terjadi pada Senin (15/11) sore setelah penduduk desa Tal Ahmed, yang terletak di dekat kota Qamishli, dan pasukan Suriah memblokir jalan dan mencegah pergerakan konvoi Amerika.Warga pedesaan Hasaka, yang didukung oleh tentara, telah berulang kali mengusir konvoi pendudukan AS yang mencoba bergerak di wilayah terdekat.Dalam insiden serupa Kamis lalu, tentara tentara Suriah memaksa konvoi militer AS mundur dari pintu masuk Qamishli.Sumber-sumber lokal mengatakan kepada SANA pada saat itu bahwa lima kendaraan militer milik pasukan pendudukan Amerika mencoba memasuki kota melalui bundaran al-Wafa, tetapi pasukan tentara Suriah menghentikan mereka di pos pemeriksaan keamanan Rasho dan memaksa mereka untuk kembali ke daerah asal mereka. .Konvoi militer AS lainnya terpaksa mundur dari daerah dekat desa al-Damkhiya di barat daya kota Qamishli pada 23 Oktober, setelah pasukan tentara Suriah dan kelompok penduduk setempat, kesal dengan kehadiran mereka di wilayah tersebut, memblokir jalannya, dan mencegahnya. melewati kendaraan lapis baja AS yang berjalan di sepanjang jalan raya M4 yang strategis.Pasukan Amerika kemudian dipaksa untuk berbalik dan kembali.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di Suriah timur dan timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk “ISIS” / “ISIL” ] .Damaskus, bagaimanapun, mengatakan penyebaran yang melanggar hukum dimaksudkan untuk menjarah sumber daya negara.Mantan presiden AS Donald Trump mengakui pada beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di Suriah untuk minyaknya.Setelah gagal menggulingkan pemerintah Suriah dengan bantuan proxy dan keterlibatan langsung dalam konflik, pemerintah AS kini telah meningkatkan perang ekonomi di negara Arab.[IT/r]