Konvoi Logistik AS Di Baghdad kembali Diserang

IslamTimes- Sementara itu, sumber Irak melaporkan Minggu malam bahwa konvoi logistik militer AS lainnya menjadi sasaran di provinsi Al Diwaniyah.

Media lokal Irak melaporkan pada hari Senin bahwa konvoi AS menjadi sasaran di ibu kota Irak, Baghdad.Sabereen News melaporkan bahwa konvoi logistik militer AS diserang pada Senin sore di Baghdad.Sementara itu, sumber Irak melaporkan Minggu malam bahwa konvoi logistik militer AS lainnya menjadi sasaran di provinsi Al Diwaniyah.Menurut Sabreeen News, konvoi itu menjadi sasaran bom pinggir jalan di jalan bebas hambatan internasional Diwaniyah di Irak tengah.Selama beberapa minggu terakhir, sejumlah besar konvoi militer milik pasukan Amerika telah memasuki Irak melalui kerja sama dengan perusahaan Irak melalui berbagai penyeberangan perbatasan.Sementara itu, dalam beberapa bulan terakhir, konvoi yang membawa peralatan logistik untuk pasukan AS yang ditempatkan di berbagai pangkalan militer di Irak telah berulang kali menjadi sasaran bom pinggir jalan.Banyak kelompok Irak menganggap pasukan AS yang hadir di negara itu sebagai penjajah dan menekankan penarikan segera pasukan ini dari wilayah mereka.(IT/TGM)