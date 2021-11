Yaman: Klaim Perdamaian AS 'Upaya Putus Asa' untuk Menutupi Kejahatan, Terorisme Sistematis terhadap Yaman

Children play in front of an UNESCO-listed building in the old city of the Yemeni capital Sana’a

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri Yaman telah mengutuk kemunafikan AS atas perang Saudi, dengan mengatakan Washington mengklaim mempromosikan perdamaian sementara secara praktis mendukung perang berdarah dalam upaya untuk menipu opini publik tentang kejahatannya terhadap negara miskin itu.

Dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh kantor berita Saba, kementerian mengatakan pernyataan dan posisi sejumlah pejabat Amerika didasarkan pada "standar ganda," karena mereka berpura-pura menyerukan diakhirinya perang, sementara sebenarnya mengejar permusuhan dan penindasan mereka terhadap Yaman dan rakyatnya.“Hype palsu dan klaim palsu Amerika Serikat tentang upayanya untuk mencapai perdamaian di Yaman hanyalah upaya putus asa untuk menipu opini publik di AS dan negara-negara lain,” bunyi pernyataan itu.“Hype AS hanyalah kedok untuk kejahatan negara itu dan terorisme sistematis terhadap Yaman.”Lebih lanjut mengkritik peran pemerintah AS dalam mengarahkan dan mendukung koalisi perang Saudi-Emirat, mengatakan telah memberlakukan perang ekonomi, kelaparan, dan blokade di Yaman dan elemen teroris dan ekstremis berbasis di sana.Berbicara pada Dialog Manama di ibukota Bahrain pada hari Sabtu, kepala Pentagon Lloyd Austin mengklaim bahwa negaranya bekerja "untuk mengakhiri perang tragis di Yaman ... dan untuk mengakhiri penderitaan rakyat Yaman."Tanpa mengacu pada kejahatan Saudi terhadap Yaman, dia meminta gerakan Ansarullah untuk “menghentikan serangan mereka, baik di wilayah Saudi dan di dalam Yaman.”[IT/r]