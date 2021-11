Ketua IAEA: Pembicaraan tentang Akses ke Situs Karaj Tidak Berhasil

IslamTimes - Seorang jurnalis Amerika telah mengklaim bahwa kepala IAEA mengatakan kepada pertemuan Dewan Gubernur hari Rabu (24/11) bahwa pembicaraannya pada hari Selasa (23/11) di Tehran tidak membuahkan hasil untuk mengamankan akses inspektur IAEA ke situs Karaj.

The American Wall Street Journal telah mengatakan dalam sebuah laporan tentang Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi ke Tehran pada hari Selasa bahwa kepala badan pengawas atom PBB meninggalkan Iran Selasa malam setelah gagal mencapai kesepakatan untuk memungkinkan akses inspektur ke pabrik- pembuat peralatan untuk program nuklir Tehran.Menurut surat kabar AS, direktur jenderal IAEA melakukan perjalanan ke Tehran pada hari Selasa untuk mengadakan pembicaraan dengan kepala badan nuklir Iran dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian.Dia berharap untuk memenangkan akses ke situs Karaj untuk inspektur dan mengembalikan kamera Badan yang telah dihapus setelah ledakan di pabrik pada bulan Juni.Iran telah menyalahkan rezim Zionis Israel atas aksi teroris di situs tersebut sementara rezim tersebut tidak mengkonfirmasi atau menyangkal keterlibatannya.Wartawan The Wall Street Journal di Brussels Laurence Norman mengklaim dalam serangkaian tweet pada hari Rabu bahwa Direktur Jenderal Rafael M. Grossi memperbarui Dewan Gubernur tentang berbagai topik termasuk kunjungan Selasa ke Tehran pada hari Rabu.Wartawan Amerika mengutip para diplomat yang mengatakan bahwa Grossi kembali dari Tehran "dengan tangan kosong" dengan akses Badan ke pabrik perakitan sentrifugal Karaj setelah pertemuannya dengan kepala badan Iran Mohammad Eslami.Klaim dan pernyataan wartawan AS dan kepala IAEA ini datang pada suatu waktu, sementara Grossi mengatakan dalam sebuah wawancara setelah pertemuannya di Tehran bahwa telah mengadakan pembicaraan "sangat konstruktif" dengan para pejabat Iran.Sementara itu, Reuters telah melaporkan pernyataan Grossi kepada IAEA BoG bahwa dia mengatakan bahwa negosiasi yang dia lakukan di Tehran minggu ini mengenai program nuklir Iran terbukti tidak meyakinkan.“Pada 23 November 2021, saya mengadakan pertemuan di Tehran dengan Wakil Presiden Iran dan Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian,” kata kepala IAEA, Rabu. sesi BoG, menurut Reuters.[IT/r]