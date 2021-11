Teheran Menolak 'Kesepakatan Sementara' Terkait Penghapusan Sanksi

IslamTimes- “Semua sanksi AS harus dihapus sekaligus, secara efektif dan dapat diverifikasi dengan [AS] memberikan jaminan konkret” bahwa mereka tidak akan meninggalkan kesepakatan nuklir lagi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan pada hari Jumat.

Teheran telah menegaskan kembali bahwa semua sanksi AS harus dihapus sekaligus, menolak gagasan "perjanjian sementara" melalui pembicaraan Wina, tiga hari sebelum Iran dan lima kekuatan besar berkumpul di ibukota Austria untuk membahas penghapusan sanksi AS.“Semua sanksi AS harus dihapus sekaligus, secara efektif dan dapat diverifikasi dengan [AS] memberikan jaminan konkret” bahwa mereka tidak akan meninggalkan kesepakatan nuklir lagi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan pada hari Jumat.Mengenai spekulasi media atas penghapusan sanksi AS selangkah demi selangkah melalui format Wina, Khatibzadeh mengatakan posisi Republik Islam tentang masalah tersebut telah dinyatakan dengan jelas sejak beberapa bulan lalu.Pekan lalu, outlet berita Axios yang berbasis di AS melaporkan bahwa Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengemukakan gagasan "perjanjian sementara" dengan Iran untuk mengulur lebih banyak waktu untuk negosiasi lebih lanjut.Mengutip sumber informasi AS, Axios mengatakan idenya adalah bahwa sebagai imbalan atas pembekuan dari Iran (misalnya, pada pengayaan uranium hingga 60%), AS dan sekutunya dapat melepaskan sejumlah dana Iran yang dibekukan atau memberikan keringanan sanksi atas barang-barang kemanusiaan.(IT/TGM)