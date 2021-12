Ledakan Bom Pinggir Jalan Hantam Konvoi Pasokan Militer AS di Hasakah Suriah

IslamTimes - Sebuah bom pinggir jalan dilaporkan menghantam konvoi truk yang membawa peralatan militer dan pasokan logistik untuk pasukan AS di provinsi Hasakah di timur laut Suriah.

Kantor berita resmi Suriah SANA, mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan bahwa ledakan itu terjadi pada hari Rabu (1/12) ketika konvoi kendaraan lewat di dekat perbatasan Semalka.Sumber tersebut menambahkan bahwa dua kendaraan terbakar setelah serangan itu.Belum ada laporan segera mengenai korban jiwa sejauh ini.Kembali pada 22 November, konvoi tiga kendaraan lapis baja AS terpaksa berbalik dan kembali ke arah asalnya setelah penduduk setempat mencegatnya di desa Hamou, yang terletak di pinggiran selatan kota Qamishli. Penduduk desa melemparkan batu ke arah konvoi.SANA melaporkan pada saat itu bahwa konvoi itu disertai dengan mobil milik militan yang disponsori AS dan dipimpin Kurdi yang berafiliasi dengan apa yang disebut Pasukan Demokrat Suriah (SDF).Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di Suriah timur dan timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus, bagaimanapun, mengatakan penyebaran yang melanggar hukum dimaksudkan untuk menjarah sumber daya negara.Mantan presiden AS Donald Trump mengakui pada beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di Suriah untuk minyaknya.Setelah gagal menggulingkan pemerintah Suriah dengan bantuan proksinya dan keterlibatan langsung dalam konflik, pemerintah AS kini telah meningkatkan perang ekonominya di negara Arab. [IT/r]