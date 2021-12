Emmanuel Macron di KSA: Upaya Rehabilitasi MBS !

IslamTimes - Kelompok hak asasi manusia mengkritik rencana pertemuan Emmanuel Macron dengan Mohammed bin Salman di Arab Saudi pada hari Sabtu (4/12), yang akan menandai pertemuan publik pertama seorang pemimpin besar barat dengan putra mahkota sejak pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi yang disponsori negara. .

Selama tiga tahun sejak pembunuhan 2018, para kepala negara barat telah menghindari pertemuan empat mata langsung dengan putra mahkota di kerajaan. Presiden AS, Joe Biden, bahkan menghindari berbicara dengan raja masa depan dalam apa yang secara luas dilihat sebagai upaya untuk menghindari pemberian legitimasi pada penguasa de facto.Tetapi langkah Macron menunjukkan setidaknya satu pemimpin besar barat siap untuk secara resmi membangun kembali hubungan dengan putra mahkota secara langsung, kurang dari setahun setelah badan intelijen AS merilis sebuah laporan yang menyatakan mereka percaya bahwa Pangeran Mohammed telah menyetujui pembunuhan Khashoggi.“Kepentingan strategis apa pun yang dimiliki Prancis di Arab Saudi, tidak ada yang dapat membenarkan legitimasi mereka terhadap seorang penguasa yang membunuh jurnalis, mengancam para aktivis, memenjarakan perempuan pembela hak asasi manusia, membantai warga sipil Yaman, dan menipu masyarakat internasional. Macron merendahkan dirinya dan negaranya sendiri saat dia menjalin kemitraan dengan MBS,” kata Agnes Callamard, seorang warga negara Prancis yang menjabat sebagai sekretaris jenderal Amnesty International.Setelah Macron dituduh berusaha untuk "merehabilitasi" Pangeran Mohammed, kantornya membela pertemuan itu, mengatakan kepada wartawan bahwa Arab Saudi adalah "aktor utama di kawasan itu", dan menekankan bahwa Prancis akan "menuntut dialog" dengan kerajaan.Istana Elysee mengatakan pertemuan di Jeddah sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuat putra mahkota "kembali ke pelana". Sebaliknya, itu adalah bagian dari strategi jangka panjang Macron sejak pemilihannya untuk Prancis untuk berkontribusi pada "stabilitas" di kawasan itu dan bahwa negara itu menampilkan dirinya "sebagai kekuatan penyeimbang dalam memperkuat dialog" antara negara-negara dari Mediterania ke Teluk.Bruce Riedel, seorang rekan senior di Brookings Intelligence Project yang secara resmi menjabat sebagai analis di CIA dengan fokus pada Arab Saudi, menyebut pertemuan itu sebagai "meterai persetujuan Prancis untuk MBS dan perangnya di Yaman."“Setiap kemiripan ketidaksetujuan barat terhadap perilaku Saudi di Yaman kini telah dihapus. Ini adalah pernyataan luar biasa tentang pengkhianatan Prancis terhadap rakyat Yaman,” katanya.Dia menunjuk pada laporan PBB baru-baru ini yang menunjukkan hampir 400.000 anak berisiko mati kelaparan di tengah konflik di Yaman, yang menurut Riedel adalah bencana yang sebagian besar telah dilakukan oleh Pangeran Mohammed sendiri.Berita pertemuan Macron bertepatan dengan upaya baru oleh pemerintahan Biden untuk menjangkau Arab Saudi karena telah berusaha membujuk kerajaan untuk meningkatkan produksi minyak.Dalam sebuah pernyataan, Dewan Keamanan nasional mengungkapkan bahwa tiga pejabat senior AS telah melakukan perjalanan ke UEA, Saudi dan Qatar untuk membahas masalah ekonomi dan area di mana AS dapat “bermitra untuk berinvestasi di masa depan energi bersih dan menemukan cara untuk berkolaborasi lebih lanjut untuk membangun arsitektur energi bersih abad ke-21”.Raksasa minyak Saudi, Saudi Aramco, telah dianggap sebagai salah satu penyumbang CO2 terbesar di dunia.Para pejabat AS mengatakan Biden tidak diharapkan untuk melakukan percakapan dengan Pangeran Mohammed meskipun telah dilakukan penjangkauan.Hubungan pemerintahan Biden dengan kerajaan berada di bawah pengawasan ketat di Kongres AS, di mana Demokrat dan Republik sama-sama telah menyatakan ketidaksetujuan yang mendalam terhadap kerajaan dan telah menyerukan AS untuk mengakhiri semua penjualan senjata ke Saudi.Human Rights Watch mengkritik penjualan senjata Prancis ke wilayah tersebut dan mengatakan Macron harus berbicara menentang pelanggaran hak asasi manusia dalam kunjungannya ke Teluk, yang dimulai pada hari Jumat (3/12) dan akan berlangsung di Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Qatar.Dalam sebuah pernyataan, Human Rights Watch mengatakan: “Macron harus mengatasi pembunuhan mengerikan 2018 Jamal Khashoggi. Tetap diam dalam masalah ini sama saja dengan menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang serius.” [IT/r]