Menlu: Laporan Pengayaan Uranium 90% di Iran 'Kebohongan Belaka' 

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan bahwa apa yang disajikan tim perunding Iran di Wina sepenuhnya sesuai dengan JCPOA, menambahkan bahwa laporan pengayaan uranium 90% di Iran adalah kebohongan belaka.

"Kami serius untuk mencapai kesepakatan yang baik. Kesepakatan apa pun harus komprehensif sehingga orang merasakan hasilnya secara nyata," tulis Amir Abdollahian dalam sebuah posting Instagram."Apa yang disampaikan oleh tim perunding Iran secara tertulis sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan nuklir Iran, JCPOA, dan tidak ada dokumen di luar perjanjian atau teks yang berisi tuntutan di luar JCPOA," tambahnya.Mengacu pada pembicaraan teleponnya dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, Amir Abdollahian mengatakan, "Saya secara eksplisit mengatakan kepada Tuan Borrel bahwa laporan pengayaan uranium 90% di Iran adalah kebohongan belaka."“Pihak-pihak lain diharapkan datang ke Wina untuk melanjutkan pembicaraan dengan proposal dan jawaban yang jelas termasuk penghapusan sanksi dan menghentikan permainan menyalahkan mereka. Dalam hal ini, kesepakatan yang baik dapat dicapai. Kami akan mengikuti jalur diplomasi dan pembicaraan di Wina dalam kerangka logika negosiasi dan pemahaman," katanya.Putaran pembicaraan lain dengan Iran mengenai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan [JCPOA] dimulai di ibukota Austria Senin lalu antara Iran dan P4+1 dengan tujuan penghapusan sanksi AS terhadap Iran.Isu pencabutan sanksi AS dari Iran menjadi topik utama pembicaraan. Selama pembicaraan, Iran memberikan dua dokumen tentang penghapusan sanksi ilegal AS dan kegiatan nuklir Iran kepada para penandatangan JCPOA lainnya.Delegasi Iran sangat serius dalam negosiasi, dan penyerahan dokumen menunjukkan keseriusan Iran untuk mencapai kesepakatan, dan sekarang pihak lain harus menunjukkan tekad mereka, negosiator top Iran Ali Bagheri Kani berulang kali menegaskan.[IT/r]