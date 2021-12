Kemenlu Iran: Menggandakan Sanksi Tidak Akan Menciptakan Pengaruh bagi AS dalam Pembicaraan Wina

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengecam sanksi baru AS terhadap sejumlah pejabat dan entitas Iran atas tuduhan hak asasi manusia, dengan mengatakan intensifikasi tindakan anti-Iran akan gagal menciptakan pengaruh dan juga bertentangan dengan keseriusan dan niat baik yang diantisipasi pada saat Iran dan penandatangan kesepakatan nuklir 2015 yang tersisa berada di tengah-tengah babak baru pembicaraan tentang penghapusan sanksi Amerika.

Said Khatibzadeh membuat pernyataan dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada Selasa (7/12) malam, tak lama setelah Departemen Keuangan dan Luar Negeri AS mengumumkan sanksi terhadap selusin pejabat dan organisasi pemerintah Iran atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.“Bahkan di tengah pembicaraan Wina, AS tidak dapat berhenti menjatuhkan sanksi terhadap Iran,” tulis Khatibzadeh dalam tweetnya, merujuk pada putaran ketujuh pembicaraan tingkat tinggi antara Iran dan pihak lain mengenai perjanjian nuklir di ibu kota Austria, Wina.“Washington gagal memahami bahwa 'kegagalan maksimum' & terobosan diplomatik saling eksklusif. Menggandakan sanksi tidak akan menciptakan pengaruh — dan sama sekali bukan keseriusan & niat baik,” tambahnya.Sanksi baru pada hari Selasa menargetkan delapan individu Iran dan empat organisasi yang diklaim oleh pemerintah AS tanpa memberikan bukti apa pun untuk terlibat dalam penindasan terhadap pengunjuk rasa dan aktivis politik.Mantan presiden AS Donald Trump secara sepihak meninggalkan kesepakatan nuklir 2015 - yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) - pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut kesepakatan itu. Dia juga menempatkan sanksi tambahan terhadap Iran dengan dalih lain yang tidak terkait dengan kasus nuklir sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum".Setelah satu tahun kesabaran strategis, Iran memutuskan untuk melepaskan beberapa pembatasan pada program energi nuklirnya, menggunakan hak hukumnya di bawah JCPOA, yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menangguhkan komitmen kontraknya jika tidak ada kinerja. oleh sisi lain.Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menyuarakan kesediaan untuk mengkompensasi kesalahan Trump dan bergabung kembali dengan kesepakatan, tetapi tetap mempertahankan sanksi sebagai pengaruh.Setelah jeda lima bulan, utusan dari Iran dan kelompok negara P4+1 — Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman — memulai pembicaraan putaran ketujuh di Wina pada 29 November untuk menghidupkan kembali JCPOA.Pada pembicaraan tersebut, yang pertama di bawah Presiden Ebrahim Raeisi, delegasi Iran mempresentasikan dua rancangan teks terperinci: satu tentang penghapusan sanksi AS dan yang lainnya tentang kembalinya Iran ke komitmen nuklirnya di bawah JCPOA.Negosiasi intensif lima hari berakhir pada 3 Desember setelah para diplomat kembali ke ibu kota mereka untuk konsultasi lebih lanjut.Kepala perunding Iran untuk pembicaraan Wina Ali Bagheri-Kani mengumumkan pada hari Selasa bahwa Iran dan lima pihak lain dalam kesepakatan nuklir 2015 akan memulai babak baru negosiasi pada 9 Desember.Bagheri-Kani, yang juga menjabat sebagai wakil menteri luar negeri Iran untuk urusan politik, menekankan bahwa dua rancangan yang diusulkan Teheran dalam pembicaraan putaran ketujuh dapat secara serius memajukan proses negosiasi.Diplomat senior Iran mengatakan dua rancangan yang diusulkan bukanlah hal baru dan sesuai dengan teks yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak selama enam putaran pembicaraan sebelumnya, tetapi dengan beberapa amandemen dan penambahan dimaksudkan untuk menutupi kekurangan.[IT/r]