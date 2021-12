Laporan: AS dan Israel Mempertimbangkan Latihan untuk Menyerang Situs Nuklir Iran 

IslamTimes - Zionis Israel dan AS akan membahas kemungkinan latihan militer bersama untuk mempersiapkan serangan terhadap situs nuklir Iran, menurut beberapa laporan, hanya beberapa hari setelah Washington dan Tehran duduk untuk negosiasi baru.

Latihan tersebut akan dipertimbangkan selama pertemuan antara pejabat militer AS dan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz yang dijadwalkan Kamis (9/12), Reuters melaporkan, mengutip seorang anggota senior pemerintahan Biden.Sementara pejabat AS menolak untuk membahas rincian latihan potensial, sebuah laporan oleh penyiar Kan Zionnis Israel sebelumnya pada hari Rabu menyarankan bahwa mereka akan melibatkan “puluhan” pesawat – termasuk jet tempur F-35, F-16 dan F-15, pesawat pengintai dan jet tempur. pengisian bahan bakar tanker – menambahkan bahwa mereka akan dilakukan jauh di atas Mediterania untuk mensimulasikan jarak jet harus melakukan perjalanan untuk melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, sekitar 620 mil (1.000 km).Pasukan Pertahanan Zionis Israel menolak permintaan komentar dari Kan, namun outlet tersebut mengatakan latihan tersebut kemungkinan akan diadakan pada paruh pertama tahun 2022.Meskipun Tehran telah lama bersikeras bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk mengembangkan senjata nuklir dan bahwa program energi atomnya hanya untuk tujuan damai, pejabat AS melanjutkan dengan mengatakan bahwa latihan prospektif akan mempersiapkan "skenario terburuk" terhadap Republik Islam. harus itu pergi setelah bom.“Kami berada dalam masalah ini karena program nuklir Iran maju ke titik di mana ia memiliki alasan konvensional,” kata pejabat Biden, menambahkan bahwa negosiasi masih bisa membalikkan keadaan.Pertemuan dengan Gantz akan dilakukan beberapa hari setelah pembicaraan antara Washington dan Teheran dilanjutkan setelah jeda yang lama, dengan kedua belah pihak berusaha untuk menghidupkan kembali kesepakatan yang ditandatangani antara Iran dan kekuatan dunia pada tahun 2015 yang menempatkan batasan ketat pada program nuklir negara itu dengan imbalan keringanan sanksi. .Namun, sejak mantan Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian pada tahun 2018, Iran terus mengurangi komitmennya sendiri terhadap kesepakatan itu, bersikeras bahwa ia akan kembali ke ketentuannya hanya ketika sanksi AS dicabut.Sejak itu, ia secara bertahap meningkatkan pengayaan uraniumnya, meningkatkan kemurniannya hingga 20% minggu lalu, menurut Badan Energi Atom Internasional (IAEA), meskipun masih jauh dari 90% atau lebih yang dibutuhkan untuk memproduksi senjata nuklir. [IT/r]