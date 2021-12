Anggota Parlemen: Kelompok Perlawanan Irak Berhak untuk Berperang Melawan Pasukan Pendudukan Asing

IslamTimes - Seorang legislator Irak mengatakan akan sah bagi kelompok perlawanan anti-teror negara itu, yang merupakan bagian dari Unit Mobilisasi Populer (PMU) atau al-Hashd al-Sha'abi, untuk memaksa pasukan militer pimpinan AS pergi jika pasukan pendudukan memperpanjang kehadiran mereka di negara Arab.

“Amerika harus meninggalkan wilayah Irak. Mereka tidak punya pilihan lain. Tidak ada alasan bagi pasukan Amerika sama sekali untuk tetap berada di Irak,” kata Ali al-Fatlawi, anggota Aliansi Fatah (Penaklukan), kepada kantor berita berbahasa Arab Irak al-Ahad, Senin (13/12).Dia mengatakan penarikan pasukan Amerika dari Irak tidak dapat dinegosiasikan, terutama karena mantan Perdana Menteri Irak Adel Abdul-Mahdi telah menangani masalah ini dan parlemen juga telah mengeluarkan resolusi tentang penarikan pasukan asing.“Irak akan menggunakan semua cara hukum dan diplomatik untuk mencegah kehadiran militer AS yang berkepanjangan,” dia menggarisbawahi.Fatlawi mencatat, “Jika orang Amerika tidak meninggalkan Irak setelah batas waktu dan melanjutkan penempatan mereka, maka sah dan hak bagi pasukan perlawanan untuk menghadapi pendudukan mereka.”Pernyataan itu muncul sehari setelah juru bicara biro politik Asa'ib Ahl al-Haq mengecam kehadiran pasukan pimpinan AS yang berkepanjangan di Irak, yang menyatakan bahwa pejuang perlawanan akan menghadapi semua orang yang ingin membenarkan perpanjangan waktu.Mahmoud al-Rubaie mengatakan kepada kantor berita berbahasa Arab al-Maalomah bahwa senjata di tangan pejuang perlawanan Irak adalah penjamin utama dan jaminan eksekutif untuk pelaksanaan tuntutan bangsa Irak dan RUU parlemen tentang penarikan pasukan asing.“Karena itu, semua pasukan militer yang berafiliasi dengan penjajah Amerika harus meninggalkan Irak,” katanya.“Setiap individu atau faksi yang berusaha membenarkan kehadiran pasukan asing yang berkelanjutan akan menghadapi perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh pejuang perlawanan. Kemauan nasional Irak dan kelompok perlawanan pada akhirnya akan mengusir pasukan asing dari Irak,” tegas Rubaie.Qassim al-Araji, penasihat keamanan nasional Irak, mengatakan pada hari Kamis bahwa putaran terakhir pembicaraan teknis untuk secara resmi mengakhiri misi tempur pimpinan AS, yang konon dibentuk untuk memerangi kelompok teroris Daesh, telah berakhir.“Kami secara resmi mengumumkan akhir dari misi tempur pasukan koalisi,” tulis al-Araji di Twitter, menambahkan bahwa koalisi akan terus memberikan bantuan, saran, dan pelatihan kepada pasukan Irak.Namun, kepala juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan bahwa jumlah pasukan AS di Irak tidak akan berubah.“Ingat, ini adalah perubahan misi, kan? Belum tentu perubahan postur fisik,” ujarnya. “Ini tidak seperti hari ini mereka mematahkan garis kapur dan tiba-tiba ada perubahan besar dalam operasi harian pria dan wanita kami di sana.”“Tidak akan ada perubahan dramatis dari kemarin ke besok, berdasarkan bagaimana kami telah bekerja sendiri dalam misi baru ini,” kata Kirby.Ada sekitar 2.500 tentara AS dan 1.000 pasukan koalisi lainnya yang saat ini berbasis di Irak. Tidak jelas berapa banyak yang akan tetap berada dalam fase penempatan berikutnya di Irak.Sentimen anti-AS telah tumbuh di Irak sejak pembunuhan tahun lalu terhadap Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Unit Mobilisasi Populer, bersama dengan komandan anti-teror legendaris di kawasan itu Jenderal Qassem Soleimani di Baghdad.Mereka menjadi sasaran bersama dengan rekan-rekan mereka pada 3 Januari 2020, dalam serangan pesawat tak berawak teroris yang disahkan oleh mantan presiden AS Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad.Dua hari setelah serangan itu, anggota parlemen Irak menyetujui RUU yang mengharuskan pemerintah untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh AS. [IT/r]