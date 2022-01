Tokyo Mengatasi Kemarahan terhadap Pangkalan AS

IslamTimes - Jepang mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat setelah penyebaran Covid-19 di antara pasukan Amerika di negara itu yang menyebabkan kemarahan.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat bahwa pasukan AS yang ditempatkan di Jepang harus menghindari tamasya yang tidak perlu setelah mereka dituduh menyebarkan Covid-19 ke penduduk setempat.Kishida mengatakan kepada Japan Broadcasting Corporation (NHK) pada hari Minggu (9/1)bahwa pemerintah telah "setuju dengan Amerika Serikat pada prinsipnya bahwa acara yang tidak perlu harus dikontrol dan dilarang, dan kami sedang mendiskusikan secara spesifik sekarang."Pemerintah Jepang secara resmi meminta rekannya dari AS untuk mengirim pasukan ke pangkalan mereka pada hari Kamis setelah negara itu harus menerapkan kembali pembatasan Covid-19 di beberapa wilayah di dekat fasilitas Amerika.Dugaan penularan Covid-19 dari tentara Amerika ke penduduk lokal Jepang telah menyebabkan kemarahan di Jepang, dengan banyak yang kecewa karena pasukan tersebut tidak mematuhi protokol ketat yang bertujuan untuk mencegah virus corona.Bulan lalu, 227 orang di pangkalan Marinir AS, Camp Hansen di Prefektur Okinawa dinyatakan positif Covid-19. Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi pada saat itu memprotes bahwa aturan virus corona di pangkalan itu "tidak konsisten dengan aturan Jepang" dan dia menyatakan "penyesalan yang kuat" kepada Komandan Pasukan AS Jepang Ricky Rupp.Minggu ini, Gubernur Okinawa Denny Tamaki mengeluh bahwa “penyebab utama penyebaran varian Omicron adalah infeksi yang berasal dari pangkalan militer AS.”Gubernur Hiroshima dan Yamaguchi juga memprotes situasi di pangkalan AS. [IT/r]