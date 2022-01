Pakar PBB: Setelah 20 Tahun Menjalankan Penjara Guantanamo yang 'Jelek', AS Harus Menutupnya

IslamTimes - Sekelompok pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah sangat mendesak AS untuk bertindak sesuai janjinya untuk menutup pusat penahanannya di Teluk Guantanamo Kuba, menyebut periode operasi fasilitas 2002-sekarang sebagai "bab buruk dari pelanggaran hak asasi manusia yang tak henti-hentinya."

Tuntutan itu muncul dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh lebih dari selusin pakar hak asasi manusia PBB pada hari Senin (10/1).Yang bertanda tangan di bawah ini menyuarakan kemarahan bahwa penjara militer masih beroperasi dua dekade setelah didirikan di bawah kampanye “perang melawan teror” yang diproklamirkan oleh Washington."Dua puluh tahun melakukan penahanan sewenang-wenang tanpa pengadilan disertai dengan penyiksaan atau perlakuan buruk sama sekali tidak dapat diterima oleh pemerintah mana pun, terutama pemerintah yang memiliki klaim untuk melindungi hak asasi manusia," kata para pakar PBB.Para ahli meminta Pemerintah AS untuk menutup situs, mengembalikan tahanan ke rumah atau ke negara ketiga yang aman sambil menghormati prinsip non-refoulement, memberikan pemulihan dan reparasi bagi mereka yang disiksa secara kejam dan ditahan secara sewenang-wenang oleh agen mereka, dan menahan mereka yang berwenang dan terlibat dalam penyiksaan yang bertanggung jawab seperti yang dipersyaratkan oleh hukum internasional.Para ahli mengutuk kurangnya bantuan medis yang memadai dan rehabilitasi penyiksaan untuk merehabilitasi korban penyiksaan baik di Guantanamo maupun setelah pemindahan—keduanya jelas-jelas diwajibkan oleh hukum internasional.“Tekanan bahwa kerentanan individu-individu ini dan penderitaan yang dialami oleh keluarga mereka terus berlanjut tanpa akhir yang terlihat,” kata mereka.'Ketenaran yang tak tertandingi'"Teluk Guantanamo adalah situs ketenaran yang tak tertandingi, ditentukan oleh penggunaan sistematis penyiksaan, dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya terhadap ratusan orang yang dibawa ke situs dan dirampas hak-hak paling mendasar mereka," kata para ahli PBB di bagian lain. dari pernyataan mereka.Para ahli mengatakan Teluk Guantanamo juga merupakan simbol mendalam dari kurangnya pertanggungjawaban sistematis dan penyensoran praktik penyiksaan dan perlakuan buruk yang disponsori negara dan impunitas yang tidak dapat diterima yang diberikan kepada mereka yang bertanggung jawab.“Ketika suatu Negara gagal untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang telah mengizinkan dan mempraktikkan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, itu mengirimkan sinyal kepuasan dan persetujuan kepada dunia,” kata mereka.Ada 39 tahanan yang tersisa di fasilitas itu, turun dari hampir 680 yang pernah ditahan pada puncaknya pada tahun 2003. Sebagian besar telah mendekam di sana tanpa tuduhan dan proses pembebasan mereka telah tertunda di negara bagian praperadilan selama bertahun-tahun.Dalam 20 tahun terakhir, penjara yang terkenal buruk itu kemudian dikenal sebagai simbol pelanggaran hak asasi manusia AS. Banyak tahanan – kebanyakan pria Muslim – disiksa atau ditahan selama bertahun-tahun tanpa dakwaan.Para ahli menunjukkan bahwa antara tahun 2002 dan 2021, sembilan tahanan meninggal dalam tahanan - tujuh di antaranya dilaporkan karena bunuh diri. Tidak ada yang didakwa dengan kejahatan, kata mereka.Janji Washington akan menutup situs itu kembali ke masa jabatan pertama mantan Presiden Barack Obama antara 2009 dan 2013.Obama telah menjadikan penutupan Guantanamo sebagai salah satu prioritas utamanya dan mengeluarkan perintah eksekutif untuk melakukannya segera setelah menjabat pada tahun 2009. Namun, dia gagal mencapai tujuan itu pada akhir masa jabatan keduanya karena menghadapi tentangan keras di Kongres. Penggantinya, Donald Trump, membatalkan perintah Obama untuk menutup Guantanamo.Pendukung hak asasi manusia juga telah menyatakan semakin frustrasi dengan Presiden AS Joe Biden karena gagal memenuhi janji untuk menutup Teluk Guantanamo, membiarkan narapidana mendekam di penjara lepas pantai yang terkenal tanpa akhir. [IT/r]