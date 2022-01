Jenderal Iran: AS Negara  Sponsor Teror Terbesar, Sumber Ketidakamanan di Seluruh Dunia

Brigadier General Abolfazl Shekarchi, spokesman of the Iranian Armed Forces, speaks in Kerman.jpg

IslamTimes - Juru bicara Angkatan Bersenjata Iran menggambarkan Amerika Serikat sebagai negara sponsor utama terorisme di dunia, dengan mengatakan Washington adalah sumber ketidakamanan di seluruh dunia.

Berbicara di kota Kerman pada hari Selasa (11/1), Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi mengatakan rezim kriminal AS mengungkap wajah aslinya di hadapan dunia dengan pembunuhan "kurang ajar" terhadap komandan anti-teror Iran Jenderal Qassem Soleimani.“AS adalah negara yang memelihara teroris terbesar di dunia dan penjarah harta milik rakyat dan kaum tertindas,” kata Shekarchi. “Tidak ada rasa tidak aman yang terjadi di dunia kecuali Amerika Serikat terlibat.”Pada 3 Januari 2020, militer AS melakukan operasi udara di bawah perintah mantan presiden Donald Trump yang menargetkan Jenderal Soleimani di Bandara Internasional Baghdad setelah kedatangannya. Serangan itu juga menewaskan rekan jenderal, termasuk Wakil Komandan Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak Abu Mahdi al-Muhandis.Kedua komandan tersebut sangat populer karena peran kunci yang mereka mainkan dalam melenyapkan kelompok teroris Daesh yang disponsori AS di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Iran menyebut pembunuhan Jenderal Soleimani sebagai “terorisme negara” dan berjanji untuk mengakhiri kehadiran militer AS di kawasan itu sebagai tindakan balas dendam pamungkas.Sebagai pembalasan, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran meluncurkan tembakan rudal balistik ke pangkalan udara Ain al-Asad di provinsi Anbar, Irak barat dan pangkalan udara lain di Erbil pada 8 Januari 2020, yang mengakibatkan 110 tentara AS dikerahkan. didiagnosis dengan "cedera otak traumatis".IRGC, dalam mengumumkan serangan rudal, memperingatkan "Setan Besar" bahwa mengulangi tindakan nakal seperti itu akan mengarah pada "tanggapan yang lebih menyakitkan dan lebih tegas." Itu juga menyarankan orang-orang Amerika untuk menuntut penarikan pasukan negara mereka dari wilayah tersebut untuk menyelamatkan hidup mereka.Di tempat lain dalam sambutannya, Shekarchi mengatakan Jenderal Soleimani baik dan berbelas kasih kepada orang-orang sambil bersikap tegas, berani, dan tak terkalahkan dalam menghadapi musuh.Dia juga mencatat bahwa komandan martir itu melawan kelompok teroris Daesh dan menghancurkan “hewan pemangsa.”“Siapa yang mempersenjatai dan mendukung hewan pemangsa ini?” katanya, mengisyaratkan pemerintah AS. “Kita harus berhati-hati untuk tidak bingung antara martir dengan algojo.”Dia juga menegaskan bahwa musuh lebih menderita dari kesyahidan Jenderal Soleimani dibandingkan ketika dia memimpin Front Perlawanan, menunjuk pada meningkatnya dorongan publik untuk mengusir pasukan Amerika dari wilayah tersebut. [IT/r]