IslamTimes - Pasukan Pertahanan Zionis Israel mengumumkan pada hari Minggu (16/1) bahwa unit udara mereka telah berhasil melakukan latihan militer "Desert Falcon" di atas laut Negev dengan CENTCOM yang berbasis di Timur Tengah, menurut pernyataan resmi dari militer negara itu.

Pada bulan September, IDF berada di bawah tanggung jawab CENTCOM setelah sebagian besar bekerja dengan Komando Eropa AS. Pada saat yang sama, Zionis Israel melanjutkan kerjasama militernya dengan yang terakhir. Langkah itu seharusnya memungkinkan komunikasi langsung yang lebih mudah antara IDF dan personel AS di Timur Tengah.Pilot Zionis Israel dari Skuadron 119 yang mengoperasikan jet tempur F-16 dan pesawat pengumpul intelijen Gulfstream G550 melakukan latihan dengan Skuadron Tempur 122, 115, dan 55 AS yang mengoperasikan jet F-16.Latihan diadakan di wilayah udara di atas Gurun Negev dekat Pangkalan Udara Ovda IAF, yang terletak di Israel Selatan."Tim udara Zionis Israel terbang 'bahu-membahu' dengan tim Amerika dan mensimulasikan tanggapan bersama terhadap ancaman udara dan serangan terhadap target, melalui pendidikan, kerja sama, dan pertumbuhan bersama," kata IDF.Latihan itu dilakukan setelah laporan mengklaim bahwa Zionis Israel telah menyiapkan "daftar keinginan" senjata rahasia yang ingin disimpan AS di War Reserves Stock Allies (WRSA-I) yang berbasis di Zionis Israel, yang menyimpan senjata Amerika, yang disiapkan untuk digunakan jika terjadi perang.Tahun lalu, karena terus meningkatkan kekhawatiran tentang program nuklir Iran, Zionis Israel meluncurkan serangkaian skenario kemungkinan serangan terhadap target Iran, di mana IDF dilaporkan telah menerima anggaran tambahan satu miliar shekel (sekitar $2,9 miliar). [IT/r]