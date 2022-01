WSJ: Bisnis Memburuk di Arab Saudi sebagai Pukulan terhadap Rencana Pertumbuhan Putra Mahkota

Cars drive past the King Abdullah Financial District in Riyadh, Saudi Arabia.jpg

IslamTimes - Perusahaan-perusahaan Amerika mengurangi operasi mereka di Arab Saudi karena lingkungan bisnis menjadi lebih tidak bersahabat di negara itu, menurut sebuah laporan oleh The Wall Street Journal.

General Electric Co., Uber Technologies Inc. dan perusahaan lain terkena penilaian pajak kejutan yang seringkali berjumlah puluhan juta dolar, kata laporan itu, menambahkan, perusahaan konstruksi Bechtel Corp mengirim beberapa kontraktor pulang sementara berusaha mengumpulkan lebih dari $1 miliar dalam tagihan yang belum dibayar.Sementara itu, Bristol-Myers Squibb Co. BMY 0,51% , Gilead Sciences Inc. GILD -0,15% dan pembuat obat lain telah mengeluh tidak berhasil selama bertahun-tahun bahwa kekayaan intelektual mereka dicuri, catat laporan itu.Itu telah menyebabkan investasi asing di Arab Saudi tetap rendah dengan beberapa perusahaan mengurangi operasi mereka atau menunda rencana ekspansi yang dijanjikan.Situasi tersebut merupakan pukulan bagi Putra Mahkota Mohammed bin Salman, pemimpin de facto negara itu, yang berjanji pada 2016 untuk membangun industri baru yang tidak terkait dengan minyak di tengah kebutuhan mendesak negara itu untuk mengurangi ketergantungannya pada minyak karena ekonomi global bergerak menjauh dari bahan bakar fosil.Putra mahkota berjanji untuk meningkatkan iklim bisnis dan menciptakan pusat inovasi global dan pada bulan Oktober, dia mengejar agenda investasinya pada konferensi Inisiatif Investasi Masa Depan di Riyadh. [IT/r]