Mikdad: Pendudukan Turki adalah Bahaya Terbesar di Suriah Utara

IslamTimes - Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah, Faisal Mikdad, mengatakan bahwa agresi AS telah menghancurkan kota Raqq dan itu adalah saksi langsung kebrutalannya.

Mikdad menambahkan dalam dialog pers di al-Wahda Establishment for Press and Publication bahwa AS adalah salah satu pihak yang paling melanggar hak asasi manusia dan mengeksploitasi file ini.Dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Komite Pembicaraan Konstitusi adalah urusan Suriah belaka, dan keberhasilannya tergantung pada jaminan non-intervensi dalam pekerjaannya dan Barat tidak memiliki niat yang tulus untuk membuat tugas Komite sukses. [IT/r]