Misi Rusia untuk PBB: Ukraina 'Dibanjiri' Dengan Senjata & Penasihat AS dan NATO

US-Russia, ties ‘Lamentable’

IslamTImes - Ukraina telah "dibanjiri" dengan senjata dari Amerika Serikat dan NATO, serta penasihat "tak terhitung" dari negara-negara Barat, Misi Tetap Rusia untuk PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan di situsnya.

Menurut perwakilan Rusia di PBB , "menumbuhkan Russophobia di antara warganya dan negara-negara yang berpikiran sama, berbicara tentang akumulasi pasukan Rusia sebagai hampir akar penyebab semua masalah, [AS] lupa untuk mengklarifikasi bahwa pembicaraan itu tentang pasukan Rusia di wilayah Rusia."“Ini berbeda dengan persenjataan Amerika dan NATO dan penasihat yang tak terhitung jumlahnya yang telah membanjiri Ukraina dan beberapa negara lain yang dekat dengan perbatasan Rusia. Juga tidak ada penjelasan untuk apa yang dilakukan angkatan laut Amerika, yang meningkatkan ketegangan di wilayah Laut Hitam, dekat pantai Rusia," lanjutnya.Sementara itu, Presiden AS Joe Biden mengkonfirmasi pada hari sebelumnya bahwa tidak ada niat untuk mengerahkan pasukan Amerika atau NATO ke Ukraina.Misi Rusia juga mengatakan dalam pernyataan bahwa AS mendukung teroris di Idlib Suriah dan memperkuat posisi kelompok teroris Hayat Tahrir al-Sham.“Dengan dalih merawat warga Suriah yang ditahan secara paksa oleh Hayat Tahrir al-Sham di Idlib sebagai tameng manusia, diplomasi Amerika, dengan mengorbankan pembayar pajaknya, sebenarnya mendukung para teroris,” katanya. "Dengan memperkuat posisi Hayat Tahrir al-Sham, Washington menembak dirinya sendiri, menyatakan komitmennya terhadap integritas teritorial Republik Arab Suriah."Diplomat Rusia juga menambahkan bahwa Moskow menyayangkan Washington menganggap menarik garis pemisah dan memasukkan negara-negara lain di PBB menjadi salah satu pencapaiannya di organisasi itu pada 2021."Sangat disesalkan bahwa rekan-rekan Amerika - sejalan dengan tradisi yang menyedihkan - secara terbuka menyebut menggambar garis pemisah, mengorganisir acara duplikat dan non-inklusif di luar PBB, 'mengandung' negara-negara lain di seluruh sistem PBB sebagai salah satu pencapaian utama mereka pada tahun 2021," kata misi.Dokumen tersebut diterbitkan sebagai tanggapan atas siaran pers dari Misi Permanen AS untuk PBB tertanggal 20 Januari, di mana para pejabat Amerika mempresentasikan apa yang disebut fakta tentang dugaan pemulihan kepemimpinan Amerika di PBB pada tahun pertama kepresidenan Joe Biden.Ketegangan antara Rusia dan NATO telah meningkat baru-baru ini, karena Kiev dan sejumlah anggota aliansi telah menyatakan keprihatinan tentang dugaan "konsentrasi" pasukan Rusia di dekat perbatasannya dengan Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Rusia memindahkan pasukan di dalam wilayahnya sendiri dan atas kebijakannya sendiri.Menurutnya, ini tidak mengancam siapa pun.Di tengah spekulasi kemungkinan provokasi, Moskow telah berulang kali membantah tuduhan agresi yang direncanakan dan memperingatkan bahwa mempersenjatai Kiev dapat mendorongnya untuk menggunakan kekuatan terhadap wilayah Donbas yang berbahasa Rusia. [IT/r]