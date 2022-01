Presiden Iran Raisi: Kehadiran Asing di Asia Barat Meningkatkan Ketidakamanan dan Kekhawatiran

Ebrahim Raisi, Iranian President

IslamTimes - Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan kehadiran orang asing di kawasan Asia Barat hanya meningkatkan ketidakamanan di kawasan itu karena mereka menganggap diri mereka penguasa dunia.

Raisi membuat pernyataan itu dalam pertemuan Kamis (27/1) dengan Menteri Luar Negeri Qatar yang sedang berkunjung Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, di mana kedua pihak membahas pentingnya meningkatkan kerja sama di antara negara-negara kawasan.“Pendalaman hubungan dan peningkatan sinergi di antara negara-negara tetangga dapat membantu membangun keamanan” di kawasan itu, kata presiden Iran.“Kehadiran orang asing di kawasan Asia Barat hanya mengarah pada peningkatan ketidakamanan dan menimbulkan kekhawatiran,” kata Raeisi, menambahkan, “Orang asing tidak menghormati identitas dan karakter negara dan pemerintah regional dan percaya bahwa mereka adalah penguasa dunia.”“Namun,” kata Raeisi, “mereka harus melepaskan semangat arogan dan puas diri mereka dan mengakui identitas dan budaya bangsa-bangsa [regional].”Raisi menyatakan bahwa bangsa Iran selalu berdiri pada posisi prinsipnya dalam berbagai masalah dan bergerak maju tanpa mempedulikan apa yang diinginkan musuh. “Inilah sebabnya Amerika secara resmi mengumumkan bahwa kebijakan tekanan maksimum mereka tidak membuahkan hasil.”Mantan Presiden AS Donald Trump meluncurkan apa yang disebutnya kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran pada 2018 setelah ia menarik AS keluar dari perjanjian multilateral 2015 dengan Tehran, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), mengklaim dia bisa “mendapatkan yang lebih baik kesepakatan" dari yang dicapai di bawah pendahulunya Barack Obama.Iran dengan tegas menolak untuk menegosiasikan “kesepakatan Trump” dan menolak seruannya yang berulang-ulang untuk mengadakan pembicaraan di tingkat mana pun.Pada hari Selasa, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran telah menjadi "kegagalan yang hina."Berbicara pada konferensi pers, dia menambahkan bahwa pemerintahan AS sebelumnya meninggalkan “seperangkat opsi yang mengerikan,” termasuk eskalasinya menuju Republik Islam.Raeisi menambahkan bahwa di bawah pemerintahan baru, Republik Islam Iran memprioritaskan perluasan hubungan dengan negara-negara regional dan tetangga.“Tehran percaya bahwa kerja sama regional mendukung [mempromosikan] perdamaian, keamanan dan kemajuan negara-negara regional dan menyambutnya,” kata presiden Iran.Menlu Qatar sendiri menyampaikan undangan Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani untuk presiden Iran, mengundang Raeisi untuk mengikuti KTT Forum Negara Pengekspor Gas berikutnya.“Qatar bertekad untuk meningkatkan hubungan habis-habisan dengan Republik Islam Iran di berbagai bidang politik dan ekonomi dan Emir Qatar secara pribadi menindaklanjuti masalah ini,” katanya.Dia mencatat bahwa Qatar berbagi sikap Iran tentang hasil negatif dari kehadiran asing di kawasan itu, menambahkan, “Kami percaya bahwa negara-negara kawasan harus bergerak menuju perdamaian dan kemajuan melalui kerja sama regional.” [IT/r]