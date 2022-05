Jerman Peringatkan Kelaparan Global yang 'Brutal'

IslamTimes - Melonjaknya harga pangan di seluruh dunia adalah hasil dari Rusia yang mengejar strategi perang hibrida, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengklaim pada hari Sabtu setelah pertemuan G7.

Kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus disalahkan, klaim BerlinNamun, Moskow segera membalas dengan menyalahkan sanksi Barat atas lonjakan tersebut.“Rusia membuat keputusan sadar untuk mengubah perang melawan Ukraina menjadi ‘perang gandum,’” tegas menteri Jerman itu. Ini, dia menuduh, sekarang mempengaruhi berbagai negara, terutama di Afrika."Ada ancaman kelaparan yang brutal," katanya.“Kita tidak boleh naif tentang ini,” Baerbock memperingatkan. “Ini bukan kerusakan jaminan, itu adalah instrumen yang sangat disengaja dalam perang hibrida yang saat ini sedang dilancarkan.”Dia mengatakan negara-negara G7 ingin mencari cara alternatif untuk mengirimkan gandum dari Ukraina ke dunia.Awal pekan ini, Departemen Luar Negeri AS mencuit: “Sementara Ukraina biasa mengekspor hingga lima juta ton biji-bijian per bulan, pengiriman semuanya terhenti karena blokade Kremlin terhadap pelabuhan Ukraina.” Washington mengklaim bahwa tindakan seperti itu menempatkan “jutaan orang dalam risiko kelaparan.”Ukraina saat ini tidak dapat mengekspor sekitar 90 juta ton produk pertanian, karena Rusia telah memblokir pelabuhan Ukraina, Perdana Menteri Denys Shmygal mengatakan kepada media lokal. Negara ini menghasilkan bagian yang signifikan dari makanan dunia - sekitar 27% dari biji bunga matahari, 5% dari jelai, 3% dari gandum dan rapeseed, dan 2% dari jagung.Rusia adalah pengekspor gandum terbesar di dunia. Meskipun memiliki kemampuan untuk mengekspor gandum, dia juga menghadapi masalah karena sanksi dan persyaratannya sendiri.Menanggapi komentar menteri luar negeri Jerman, Moskow menuduh Barat menyebabkan lonjakan harga pangan.“Harga naik karena sanksi yang dikenakan oleh Barat kolektif di bawah tekanan dari Amerika Serikat. Ini jika kita berbicara tentang alasan langsung. Kegagalan untuk memahami ini adalah tanda kebodohan atau sengaja menyesatkan publik,” tulis juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova di saluran Telegramnya.Menurut diplomat itu, ancaman terhadap kenegaraan Ukraina juga merupakan pekerjaan Barat. "MS. Pendahulu Baerbock juga terlibat di dalamnya, yang tidak hanya ikut campur dalam situasi di negara ini, tetapi juga mencontoh kebijakan dalam dan luar negeri Ukraina dalam mode manual,” tulisnya.Rusia menyerang Ukraina pada akhir Februari, menyusul kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass, Donetsk dan Lugansk. Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.[IT/r]