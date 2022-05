Wakil Menlu Rusia: Dokumen tentang Pemulihan Kesepakatan Nuke Iran dalam Kesiapan Tinggi

IslamTimes - Dokumen untuk kembali ke implementasi penuh Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) untuk penyelesaian di sekitar program nuklir Iran berada pada tingkat kesiapan yang tinggi, masalah yang tersisa bersifat politik, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov mengatakan kepada wartawan pada Senin (16/5).

“Sekarang dokumen tersebut berada pada tingkat kesiapan yang tinggi untuk diadopsi. Ada beberapa masalah politik yang tidak terkait dengan finalisasi teks. Segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelesaikan dokumen itu sendiri dapat dilakukan secara harfiah dalam beberapa hari, ”kata Ryabkov.“Seperti yang telah berulang kali dicatat, Rusia telah bekerja untuk hasilnya, dan dalam hal kepentingan kami, termasuk dalam konteks kerja sama nuklir damai dengan Iran, teksnya cukup memuaskan [bagi kami], menurut kami, tidak ada masalah untuk 'menyempurnakan'," tambahnya.Dalam hal ini, Ryabkov mengatakan bahwa jika perwakilan dari pemerintah AS mengatakan bahwa perjanjian itu “di luar jangkauan,” itu berarti bahwa mereka “menyiarkan hasil diskusi internal mereka.” Menurutnya, Moskow mempertimbangkan pernyataan-pernyataan ini.“Di sisi lain, menurut sumber-sumber Iran dan sinyal yang masuk, termasuk mengingat Wakil Sekretaris Jenderal Badan Tindakan Eksternal Eropa Enrique Mora berkunjung di Tehran baru-baru ini, saya tidak bisa mengatakan bahwa ada yang berubah,” diplomat itu melanjutkan, “Kami adalah apa yang mereka sebut gelisah, dan itu bisa terjadi dengan sangat cepat jika keputusan politik di ibu kota mendukungnya. Kami akan menyambut itu.”JCPOA ditandatangani dengan Iran pada tahun 2015 oleh lima kekuatan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman untuk mengatasi krisis atas perkembangan nuklir Tehran. Pada 2018, Presiden AS Donald Trump mengumumkan penarikan Washington dari kesepakatan nuklir Iran. Kepala pemerintahan AS saat ini, Joe Biden, telah berulang kali mengisyaratkan kesiapannya untuk mengembalikan AS ke kesepakatan.Pada 11 Maret 2022, istirahat diambil di Wina setelah delapan putaran pembicaraan untuk mengembalikan JCPOA ke bentuk aslinya dan membawa AS kembali ke perjanjian karena faktor eksternal. Sebelumnya, pembicaraan Wina telah mencapai garis finis dan diharapkan selesai pada akhir Februari. Teks perjanjian telah disepakati dan panjangnya sekitar 20 halaman, menguraikan langkah-langkah lebih lanjut untuk kembali ke perjanjian nuklir dalam bentuk aslinya.[IT/r]