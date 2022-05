OPEC: Produksi Minyak Iran Naik 1,4% Menjadi 2,564 Juta Barel Per Hari di Bulan April

IslamTimes - Produksi minyak Iran naik sedikit pada April terhadap kuartal pertama tahun ini, angka OPEC menunjukkan, karena laporan media mengklaim volume ekspor minyak mentah Iran tetap stabil bulan lalu meskipun laporan menunjukkan bahwa pengiriman ke China telah menurun karena ekspor Rusia yang lebih tinggi ke negara Asia Timur. .

Angka oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak yang diterbitkan pada hari Selasa (17/5) menunjukkan bahwa produksi minyak Iran telah mencapai rata-rata 2,564 juta barel per hari [bph] pada bulan April, meningkat 1,4% terhadap angka yang dilaporkan pada kuartal Januari-Maret dan naik 7,2%. dibandingkan kuartal yang sama pada tahun 2021.Angka-angka tersebut konsisten dengan laporan dalam beberapa bulan terakhir yang menunjukkan bahwa Iran telah menjual lebih banyak minyak mentah meskipun sanksi langsung Amerika menargetkan ekspor negara itu.Otoritas pemerintah telah mengindikasikan bahwa ekspor minyak Iran mencapai rata-rata 1,6 juta barel per hari pada akhir 2021 dan tetap pada tingkat yang sama pada kuartal pertama tahun ini.China telah menjadi pembeli dominan minyak mentah Iran dalam beberapa bulan terakhir meskipun beberapa laporan menunjukkan bahwa ekspor minyak mentah Iran ke China menurun pada April sebanyak 256.000 barel per hari karena pengiriman Rusia ke Asia Timur meningkat setelah negara-negara Barat memberlakukan sanksi terhadap Moskow karena perang di Ukraina.Mengutip angka baru OPEC, kantor berita resmi Iran IRNA mengatakan angka tersebut membuktikan laporan tentang berkurangnya ekspor minyak Iran ke China salah.Laporan itu mengatakan bahwa konsumsi minyak mentah domestik Iran datar pada bulan April, yang berarti bahwa angka ekspor tetap tidak berubah selama bulan itu.Dia menambahkan bahwa peningkatan produksi minyak pada bulan April seperti yang dilaporkan oleh OPEC berarti bahwa Iran telah menjual lebih banyak minyak mentah ke China atau telah menemukan pasar baru untuk minyaknya.[IT/r]