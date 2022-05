Intel Rusia: AS Merekrut Teroris ISIS untuk Berperang di Ukraina

IslamTimes - AS telah "secara aktif merekrut" teroris untuk berperang di Ukraina, Badan Intelijen Asing Rusia (SVR) mengklaim pada hari Selasa (17/5), mengatakan bahwa itu menggambarkan kesiapan Washington "untuk menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan geopolitiknya."

SVR mengklaim bahwa Washington “siap menggunakan segala cara,” termasuk mempekerjakan pejuang ISIS sebagai tentara bayaranSVR mengungkapkan dalam sebuah pernyataan bahwa, menurut intelijen yang diterimanya, “Amerika Serikat secara aktif merekrut bahkan anggota organisasi teroris internasional, termasuk kelompok Negara Islam (ISIS) yang dilarang di Federasi Rusia, sebagai tentara bayaran untuk berpartisipasi dalam permusuhan di Ukraina."Badan intelijen Rusia menunjuk ke pangkalan militer Amerika di Suriah yang disebut al-Tanf, yang terletak dekat dengan perbatasan dengan Yordania dan Irak. Menurut sumbernya, pangkalan ini dan daerah sekitarnya telah berubah menjadi semacam "pusat" teroris, di mana hingga 500 ISIS dan jihadis lainnya dapat "dilatih kembali" secara bersamaan. SVR mengklaim bahwa bulan lalu 60 teroris ISIS, yang telah dibebaskan dari penjara yang dikendalikan oleh Kurdi Suriah, dipindahkan ke al-Tanf “dengan maksud untuk selanjutnya dipindahkan ke wilayah Ukraina.”SVR menetapkan bahwa selama kursus pelatihan di al-Tanf para militan diinstruksikan tentang cara menggunakan sistem rudal anti-tank, pengintaian dan serangan drone, komunikasi canggih dan peralatan pengawasan.Menurut pendapat SVR, data ini menegaskan bahwa “Amerika Serikat siap menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan geopolitiknya, tidak termasuk mensponsori kelompok teroris internasional.”Dinas intelijen menyimpulkan dengan mengatakan bahwa pemerintah Amerika tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan semacam itu, “bahkan ketika menyangkut ancaman terhadap keamanan sekutu Eropa dan bahkan terhadap kehidupan orang Amerika.”Washington bersikeras bahwa “tidak ada tentara AS di Ukraina.”Sementara itu, kehadiran pasukan Amerika di wilayah Suriah di pangkalan al-Tanf, yang disebutkan SVR dalam pernyataannya, telah lama dianggap oleh Moskow dan Damaskus sebagai ilegal. Pemerintah AS sebelumnya berjanji bahwa pasukan Amerika akan meninggalkan timur laut Suriah tetapi hanya setelah militan ISIS dikalahkan dan Kurdi dilindungi.Penasihat Keamanan Nasional John Bolton menjelaskan bahwa tugas lain pasukan AS di al-Tanf adalah untuk melawan pengaruh Iran di wilayah tersebut.Pada Oktober 2021, ada laporan bahwa, menurut sumber pertahanan Zionis Israel, sekitar 350 anggota militer dan warga sipil masih menggunakan al-Tanf, termasuk beberapa pasukan Inggris dan Prancis yang digambarkan sebagai “ahli intelijen.”[IT/r]