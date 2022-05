Rusia Mengambil 'Tindakan Balasan' terhadap Finlandia dan Swedia Bergabung dengan NATO, Memotong Aliran Gas ke Helsinki

IslamTimes - Moskow akan mengambil "tindakan pencegahan yang memadai" untuk menentang ancaman militer di dekat perbatasan baratnya yang ditimbulkan oleh keanggotaan NATO Finlandia dan Swedia, kata menteri pertahanan Rusia.

Dalam pidatonya pada hari Jumat (20/5), Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa “ketegangan terus tumbuh di zona tanggung jawab Distrik Militer Barat. Kami mengambil tindakan pencegahan yang memadai.”Menurut kantor berita RIA, Shoigu mengatakan pemerintahnya akan merespons dengan membentuk 12 unit baru di distrik militer barat dan akan meningkatkan kekuatan tempur pasukannya.Finlandia dan Swedia secara resmi mendaftar untuk bergabung dengan aliansi NATO pada hari Rabu (18/5).Presiden Vladimir Putin memperingatkan awal pekan ini bahwa Moskow akan menanggapi jika aliansi itu meningkatkan infrastruktur militer di kedua negara Nordik itu.Menerapkan putaran pertama tindakan balasan, Moskow telah memutuskan untuk memblokir aliran gas ke negara tetangga Finlandia pada Sabtu pagi.Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (20/5), grosir gas milik negara Finlandia, Gasum mengumumkan bahwa “pada sore hari Jumat, 20 Mei, Ekspor Gazprom memberi tahu Gasum bahwa pasokan gas alam ke Finlandia berdasarkan kontrak pasokan Gasum akan dihentikan pada hari Sabtu 21 Mei pukul 04.00 (GMT ).”Namun, perusahaan meyakinkan pelanggannya bahwa itu tidak akan mengganggu jaringan transmisi gas dan pasokan akan berlanjut dari sumber lain melalui pipa Balticconnector dalam beberapa bulan mendatang.“Kami telah mempersiapkan dengan hati-hati untuk situasi ini dan asalkan tidak ada gangguan pada jaringan transmisi gas, kami akan dapat memasok semua pelanggan kami dengan gas dalam beberapa bulan mendatang,” kata CEO Gasum Mika Wiljanen.Sementara itu, Shoigu meletakkan tanggung jawab atas ketegangan regional di pintu AS dan mengatakan Washington telah meningkatkan penerbangan pembom strategisnya dalam beberapa tahun terakhir, mengirim kapal perang ke Laut Baltik, dan mengintensifkan latihan di kawasan itu dengan mitra NATO-nya.Sementara itu, Presiden AS Joe Biden telah mendukung keanggotaan NATO Finlandia dan Swedia, dengan mengatakan bahwa kedua negara Nordik akan mendapat "dukungan penuh, total, dan lengkap" dari AS untuk permohonan mereka untuk bergabung dengan blok militer.Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dan Presiden Finlandia Sauli Niinistö di Washington, Biden mengklaim bahwa “anggota baru yang bergabung dengan NATO bukanlah ancaman bagi negara mana pun.”“Intinya sederhana, cukup lugas,” katanya, menambahkan, “Finlandia dan Swedia membuat NATO lebih kuat, bukan hanya karena kapasitas mereka, tetapi karena demokrasi mereka yang kuat dan NATO bersatu yang kuat adalah dasar dari keamanan Amerika.”Aplikasi mereka adalah "momen penting dalam keamanan Eropa," kata presiden AS, mencatat, dia mengirim dokumen ke Kongres Kamis untuk memfasilitasi ratifikasi tawaran mereka.Meskipun penolakan Turki sebagai anggota NATO, kedua negara Nordik bersikeras untuk bergabung dengan aliansi barat. Semua 30 anggota NATO harus dengan suara bulat menyetujui kedua negara yang secara historis netral untuk bergabung dengan aliansi.[IT/r]