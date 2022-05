Erdogan: Turki Atasi 'Perselisihan Keluarga' dengan Arab Saudi dan UEA

IslamTimes - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan perbedaan negaranya dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) telah diatasi, menggambarkan sebagai perselisihan "dalam keluarga yang sama."

Erdogan membuat pernyataan itu dalam sebuah acara pada kesempatan Hari Pemuda dan Olahraga dan peringatan pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Ataturk, di kompleks kepresidenan di ibu kota, Ankara, pada hari Kamis (19/5).“Kami telah mengatasi perbedaan dengan Riyadh dan Abu Dhabi, dan kami telah menyusun rencana untuk perkembangan pesat hubungan bilateral di bidang perdagangan, industri, industri pertahanan, budaya dan pariwisata, dan kami mengambil langkah untuk melakukannya,” dia berkata.Erdogan melanjutkan dengan mengatakan bahwa Turki memiliki banyak kesamaan dengan Arab Saudi dan UEA, menyatakan kepastian bahwa jalan yang dimulai oleh Ankara menuju kedua negara akan memberikan kontribusi yang sangat penting, baik di tingkat komersial maupun politik.Presiden Turki lebih lanjut merujuk pada kunjungannya baru-baru ini ke Abu Dhabi untuk menyampaikan belasungkawa atas kematian mendiang Presiden UEA, Sheikh Khalifa bin Zayed, setelah hampir satu dekade hubungan tegang karena perselisihan regional.Dia mengatakan hubungan dengan Arab Saudi juga “bergerak ke arah yang lebih positif,” sambil mengumumkan bahwa Ankara akan bekerja sama dengan kedua negara di bidang industri pertahanan.Erdogan mengunjungi Arab Saudi bulan lalu untuk memperbaiki hubungan antara Ankara dan Riyadh.Hubungan antara Ankara dan Riyadh menurun pada 2018 setelah jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi terbunuh dan dipotong-potong di dalam konsulat Arab Saudi di kota Istanbul Turki pada Oktober 2018.Arab Saudi awalnya mengeluarkan cerita yang saling bertentangan tentang hilangnya Khashoggi, tetapi akhirnya mengklaim bahwa kolumnis Washington Post itu telah terbunuh dalam operasi “nakal”.Namun, pejabat Turki merilis rekaman audio pembunuhan Khashoggi yang menurut mereka berisi bukti bahwa Khashoggi telah dibunuh atas perintah Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS).Pembunuhan bertarget profil tinggi telah mempengaruhi hubungan Riyadh dengan sejumlah negara, tetapi hubungan itu dipulihkan dengan meredanya kemarahan global yang dipicu oleh pembunuhan mengerikan itu.Biden mungkin bertemu MBS pada awal JuniSebuah laporan baru telah mengungkapkan bahwa Presiden AS Joe Biden dapat bertemu langsung dengan putra mahkota Saudi, yang juga dikenal sebagai penguasa de facto kerajaan, pada awal bulan depan.CNN, mengutip beberapa pejabat, melaporkan pada hari Kamis bahwa pejabat administrasi Biden saat ini sedang dalam pembicaraan dengan rekan-rekan Saudi mereka tentang pertemuan potensial antara kedua pemimpin sementara presiden AS berada di luar negeri bulan depan.“Anda harus mengandalkan sesuatu seperti ini terjadi, itu hanya tergantung pada kapan, bukan jika,” kata seorang mantan pejabat AS yang akrab dengan masalah ini, menambahkan, “Karena berbagai kepentingan keamanan nasional kita bersama, [pertemuan] adalah hal yang baik."Pertemuan antara Biden dan bin Salman kemungkinan akan bertepatan dengan pertemuan puncak Dewan Kerjasama Teluk Persia (GCC) di Riyadh, sumber tersebut menambahkan.Pertemuan potensial akan terjadi setelah berbulan-bulan hubungan yang bergejolak dan berbagai upaya pemulihan hubungan oleh Gedung Putih.Itu juga akan menandai titik balik bagi Biden, yang pemerintahannya menyatakan tahun lalu bahwa mereka berusaha untuk "mengkalibrasi ulang" hubungannya dengan Arab Saudi, dan menolak untuk mengatur kontak antara Biden dan MBS.Di bawah keputusan itu, Gedung Putih menjelaskan, mitra Biden adalah Raja Salman, bukan putranya, dan Mohammed bin Salman diberitahu untuk berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Lloyd J. Austin III.Mirip dengan hubungannya dengan Ankara, hubungan akrab Riaydh dengan Washinton berubah menjadi buruk setelah pemerintahan Biden menerbitkan penilaian oleh badan-badan intelijen AS yang menyimpulkan MBS secara pribadi memerintahkan pembunuhan itu.Namun, pemerintahan Biden tidak menghukum pangeran atau menghentikan dukungannya untuk perang berdarah Arab Saudi di Yaman.[IT/r]