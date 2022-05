Hamas Puji Sikap Malaysia dan Venezuela dalam Mendukung Palestina

IslamTimes - Gerakan perlawanan Hamas Palestina menyambut baik sikap yang diambil Malaysia dalam mendukung rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang sah.

Ezzet al-Resheq, seorang anggota politbiro Hamas, memuji pernyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob saat dia meminta pemerintah AS untuk "transparan" dan "jujur" ketika menangani hak-hak Palestina dan perjuangan mereka dengan pendudukan Zionis 'Israel'.Pernyataan perdana menteri Malaysia itu disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden.Al-Resheq memuji Malaysia atas posisi resmi dan populernya yang mendukung Palestina, pendudukan al-Quds dan Masjid suci al-Aqsa dan penolakannya terhadap normalisasi dengan entitas pendudukan Zionis 'Israel'.Pejabat senior Hamas juga memuji pernyataan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam solidaritas dengan rakyat Palestina, lapor Middle East Monitor.Sikap-sikap ini, yang diambil di tengah keheningan internasional atas meningkatnya kejahatan pendudukan Zionis 'Israel' terhadap rakyat Palestina, tanah dan tempat-tempat suci mereka, akan mengekspos kebijakan standar ganda yang diadopsi oleh beberapa negara, terutama pemerintah AS, terhadap tujuan dan hak-hak Palestina, jelas al-Resheq.Pejabat Hamas mendesak semua negara untuk mengikutinya, mendorong opini publik internasional untuk mengungkap pendudukan Zionis 'Israel' dan sifat terorisnya, dan mendukung perjuangan sah Palestina untuk memulihkan hak-hak mereka dan kembali ke tanah air mereka.[IT/r]