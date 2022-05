NYT: 'Israel' Mengaku Bertanggung Jawab atas Pembunuhan Petugas IRG 

IslamTimes - Rezim Tel Aviv memberi tahu Washington bahwa mereka bertanggung jawab atas pembunuhan seorang perwira Pasukan Quds Pengawal Revolusi Islam [IRG] di Tehran pada hari Minggu (22/5), The New York Times melaporkan.

Dalam briefing dengan pejabat Amerika, entitas pendudukan Zionis 'Israel' mengkonfirmasi laporan bahwa Kolonel Hassan Sayyad Khodaei, yang ditembak mati di dalam kendaraan, adalah wakil komandan Unit 840 Pasukan Quds.Sesuai NYT, pejabat Zionis 'Israel' mengklaim petugas itu adalah kepala operasi Unit 840 Timur Tengah, serta di negara-negara yang berbatasan dengan Iran.Pembunuh dengan sepeda motor menembak dan membunuh Khodaei di depan rumahnya di Jalan Mojahedin Eslam di ibu kota Tehran, menurut laporan Iran.IRG menyebut pembunuhan itu sebagai "tindakan teroris kriminal kontra-revolusi dan elemen yang terkait dengan arogansi global," sebuah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada AS dan Zionis 'Israel'.Perdana Menteri Zionis Naftali Bennett mengkonfirmasi pada hari Rabu (25/5) laporan bahwa Presiden AS Joe Biden telah memberitahunya bahwa dia secara definitif tidak akan menghapus IRG dari daftar organisasi teroris asing [FTO] AS.Biden dilaporkan memberi tahu Bennett tentang keputusannya selama percakapan telepon antara keduanya pada bulan April.Menurut laporan itu, Biden memutuskan untuk mencabut gagasan untuk menghapus Pasukan Quds IRG dari daftar hitam teroris AS setelah jelas tidak akan cukup untuk memaksa Iran berkompromi dalam pembicaraan untuk menghidupkan kembali Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA] 2015.Entitas militer Zionis terkejut dengan kebocoran tersebut. Zionis 'Israel' dan AS memiliki hubungan intelijen yang erat; sesuatu seperti ini seharusnya tidak pernah dipublikasikan, media Zionis 'Israel' mencatat.Sesuai laporan tersebut, pejabat Zionis sedang menunggu penjelasan dari rekan-rekan Amerika mereka, karena kebocoran itu mengejutkan entitas pendudukan dan diperkirakan berasal dari sumber di AS.Pejabat keamanan di wilayah pendudukan dilaporkan khawatir kebocoran itu mungkin mengarah pada penargetan yang lebih "substansial" terhadap Zionis 'Israel' di luar negeri sebagai balas dendam atas pembunuhan itu.[IT/r]