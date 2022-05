Trump: AS Harus Mendanai Sekolah Aman Dulu sebelum Ukraina 

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump meminta anggota parlemen AS untuk memprioritaskan pendanaan untuk keamanan sekolah daripada mengirim bantuan militer ke Ukraina.

Berbicara pada konferensi pro-senjata, Trump mempertanyakan bagaimana AS "memiliki $40 miliar untuk dikirim ke Ukraina" tetapi tidak dapat memastikan keamanan di sekolah.Pertemuan National Rifle Association [NRA], kelompok senjata terbesar AS, sedang berlangsung di Houston.Trump membuat pernyataan itu beberapa hari setelah 21 orang tewas dalam penembakan di sekolah Texas."Sebelum kita membangun bangsa di seluruh dunia, kita harus membangun sekolah yang aman untuk anak-anak kita sendiri di negara kita sendiri," kata Trump dalam pidato hari Jumat (27/5).Awal bulan ini, Kongres AS memilih untuk mengirim hampir $40 miliar bantuan militer ke Ukraina. Secara total, anggota parlemen AS telah mengirim sekitar $54 miliar ke Ukraina sejak Rusia menginvasi pada Februari.[IT/r]