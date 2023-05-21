احتفال ايراني مهيب باستقبال الدورية 86.. بعثت رسالة أخوة للعالم

واقيمت في ميناء 'بندر عباس' جنوب البلاد مراسم استقبال رسمية ومهيبة للدورية البحرية 86 بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وقائد الجيش اللواء عبدالرحيم موسوي وقائد القوات البحرية للجيش الإيراني الادميرال شهرام ايراني وشخصيات عسكرية وسياسية اخرى.



وفي كلمته بالمراسم أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، استمرار مهمة البحرية التابعة للجيش الإيراني في المحيطات.



وقال اللواء محمد باقري، أن المجموعة البحرية 86 جعلت الشعب الإيراني يشعر بالفخر حيث قامت بمهمة كبيرة ومستحيلة.



وذكر اللواء باقري أن القوة البحرية هي من أهم عوامل القوة للبلاد، وأكد على ان ايران لا ينقصها شيء ليصبح لديها قوة بحرية كبيرة.



واشار الى انه اذا أولت الحكومة والمسؤولين المزيد من الاهتمام إلى هذا الموضوع ، سيسهل مسار التنمية في البلاد من خلال القوة البحرية أكثر من الماضي.



واعتبر اللواء باقري ان المساعي غير المسبوقة لبحرية الجيش الايراني في تنفيذ هذه المهمة الصعبة كانت خطوة تاريخية وليست أمراً صغيراً وهناك دول كبرى لا تتجرأ على هذه الخطوة.



واشار الى ان التزام الجمهورية الإسلامية الايرانية وجيشها الباسل بأهدافهما حتى في ذروة العقوبات والضغوطات المختلفة سيسجل كحدث استثنائي.



وبدوره أكد قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن القوة البحرية استطاعت من خلال توظيف المعرفة الوطنية وفي اطار توفير الحماية البحرية عبر الدورية البحرية 86 أن تبعث رسالة أخوة وصداقة الى العالم.



وقال الأدميرال شهرام ايراني خلال الاحتفال باستقبال الدورية البحرية 86 للجيش الإيراني في ميناء بندر عباس: "نحمل على ايدينا انجازا للشعب الايراني وفي هذا الاطار اتقدم بالشكر للقائد الثورة الاسلامية".



وأضاف، أن القوات البحرية الايرانية بحضورها في المياه الدولية حول العالم لفترة طويلة برهنت الرؤية العميقة والحضور المؤثرة للقوات البحرية الايرانية.



وأردف، أن القوات البحرية في الجيش الايراني وتحت رأية قائد الثورة الاسلامية للمرة الاولى في تاريخ الايراني واستطاعت بتوظيف المعرفة والوطنة وفي اطار توفير الحماية البحرية أن تبعث رسالة الاخوة والصداقة بثلاثة عشر من الطوقم البحرية وسفينة دنا الحربية وسفينة مكران اللوجستية أن تجوب المحيطات، وتثبت بأن الايرانيين لم ولن يتأثروا بالحظر، ولا يستطيع العدو من خلال المؤامرات والحظر أن يعرقل مسيرهم الثوري في التطور الشامل والثابت بكافة المجالات عبر العلاقات مع العالم.



وأكد نائب قسم المخابرات في الجيش الإيراني الأدميرال "رستمي" أن الدورية 86 للقوات البحرية الإيرانية أفشلت الحظر والمؤامرات الأميركية من خلال جولتها في المياه الدولية والتزامها بالقوات الدولية.



وقال الأدميرال "رستمي" لمراسل قناة العالم الإخبارية :إن الأميركيين في السنوات الأخيرة اتخذوا سياسة التهديد سعوا للحد من القدرات الإيرانية من خلال فرض الحظر الاقتصادي.



وأضاف، أن البحرية 86 استطاعت أن تجتاز الحدود التي رسموها والمساعي التي فرضوها من خلال حضورها في المياه الدولية، وأن تهزم تهديدات الأعداء وتعكس العمق الاستراتيجي للقوات البحرية الإيرانية في العالم.



وأشار نائب قسم المخابرات في الجيش الإيراني إلى أن أميركا وحلفاءها عندما شهدوا إنجاز الدورية البحرية الإيرانية باحترامها القواعد البحرية العالمية قاموا بشن هجمة نفسية وإعلامية ضد البحرية لكن الحاضرين على متن هذه الدورية بالتزامهم بالقوانين الدولية اثبتوا شرعية هذه الدورية.



هذا وتحتفل ايران بعودة الدورية البحرية 'ستة وثمانين' التابعة للقوات البحرية للجيش الايراني بعد ابحارها حول العالم لمدة ثمانية أشهر.



وهنأ قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي افراد الدورية البحرية بعودتهم وبنجاح رحلتهم. كما اقيمت في ميناء 'بندر عباس' جنوب البلاد مراسم استقبال رسمية للدورية البحرية بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وقائد الجيش اللواء عبدالرحيم موسوي وشخصيات عسكرية وسياسية اخرى. وكانت الدورية البحرية 'ستة وثمانون' وصلت امس السبت إلى ميناء جاسك في بحر عمان بعدما أبحرت مسافة خمسة وستين ألف كيلومتر. وتضم هذه المجموعة البحرية 'المدمرة دنا وحاملة المروحيات مكران' محليتي الصنع.